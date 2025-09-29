Hírlevél

Egy rossz gumi, és máris elszállhatsz a vizes úton – 10 dolog, amit most ellenőrizz!

Az autózás minden évszakban tartogathat kellemetlen meglepetéseket. Ez alól az ősz sem kivétel.
Szeptemberben sokszor még nyárias az időjárás, ám október beköszöntével sok minden megváltozik. A nedves útburkolat, a hideg időjárás és a rosszabb látási viszonyok jelentősen növelik a baleset kockázatát. A Magyar Gumiabroncs Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy mire kell figyelnünk az ősz beköszöntével - íme a 10-es lista!

Az ősz beköszöntével ellenőrizni kell az abroncsokat. Még ha megfelelő is a profilmélység, az abroncsok anyaga idővel öregszik, keményedik, és elveszíti tapadási képességét Fotó: Bridgestone
Az ősz beköszöntével ellenőrizni kell az abroncsokat. Még ha megfelelő is a profilmélység, az abroncsok anyaga idővel öregszik, keményedik, és elveszíti tapadási képességét 
Fotó: Bridgestone

1. Őszi tanulság: a technika segít, de nem helyettesít

A mai autók tele vannak biztonsági rendszerekkel, többek között blokkolásgátlóval  kipörgésgátlóval és fékasszisztenssel, amelyek valóban sokat segítenek, de a fizika törvényeit nem írják felül. Ezért mindig a körülményekhez igazodó, óvatos vezetés az első számú biztonsági tényező. Kereszteződésben vegyük fel a szemkontaktust, elsőbbségünk csak akkor van, ha meg is adják!

2. Nyugalom, egyenletes vezetés

A kapkodás és a hirtelen manőverek száraz úton sem szerencsések, de esőben kifejezetten veszélyesek. A nedves útburkolat miatt hosszabb fékútra van szükség, így a többiek sokszor nem tudnak időben reagálni egy hirtelen fékezésre vagy sávváltásra. Ezért érdemes előrelátóan, nyugodt mozdulatokkal közlekedni, és mindig használni az irányjelzőt.

3. Lassítsunk – tényleg számít!

Az eső miatt csökken a tapadás, ezért a fékút akár többszörösére is nőhet. A reakcióidő is számít: átlagosan 1 másodperc telik el, amíg vészhelyzetben a fékre lépünk. Ez 50 km/óránál 15 méter plusz távot jelent, ami akár élet-halál kérdése lehet. Autópályán pedig esőben különösen ajánlott lassítani, nem véletlen, hogy több országban (pl. Franciaországban, Németországban) esőben hivatalosan is alacsonyabb a megengedett sebesség.

4. Figyeljük előre az utat

Az előrelátás kulcsfontosságú! Nézzük meg, hol gyűlik meg a víz az úton: tócsákban, átfolyásokban, kátyúkban. Ezeknél különösen nagy az aquaplaning veszélye, főleg kanyarban. Ha előre látjuk a veszélyt, több időnk lesz elkerülni vagy lassítani.

5. Látni és látszani

Nem elég a nappali fény! Esőben mindig legyen bekapcsolva a tompított fényszóró, így mi is jobban látszunk, és mások is könnyebben észrevesznek. A ködlámpát viszont csak indokolt esetben használjuk: a túl erős fény feleslegesen zavarhatja a mögöttünk haladót, és növelheti a balesetveszélyt.

6. Növeljük a követési távolságot

Nedves úton a megszokottnál is nagyobb hely kell a biztonságos megálláshoz. Legalább három másodperc távolságot érdemes tartani az előttünk haladótól, így van időnk reagálni, ha a másik hirtelen fékezne.

7. Mit tegyünk, ha aquaplaning történik?

Az egyik legijesztőbb helyzet, amikor az autó „úszni” kezd a vízen. Ilyenkor a legfontosabb a higgadtság: ne fékezzünk hirtelen, ne rántsuk el a kormányt, engedjük fel a gázt. Tartsuk stabilan a kormányt, és várjuk meg, amíg a kerekek visszanyerik a tapadást.

8. Harc a párásodással

Esőben gyakran párásodnak az ablakok. A megoldás egyszerű: irányítsuk a szellőzést a szélvédőre és az oldalablakokra, és kapcsoljuk be a klímát. Pár másodperc alatt eltűnik a pára.

9. Jó ablaktörlő nélkül nincs biztonságos vezetés

Az ablaktörlők ilyenkor létfontosságúak. Ha csíkot hagynak, vagy már több mint egy éve használjuk őket, ideje cserélni. 

10. Ellenőrizzük az abroncsok állapotát – ez az egyik legfontosabb biztonsági tényező

A gumiabroncsok állapota döntő szerepet játszik abban, mennyire biztonságos az autó nedves úton. Ha kopott, repedezett vagy rosszul felfújt gumival közlekedünk, nem fogják tudni ellátni a feladatukat. Bár a törvény által előírt minimális profilmélység 1,6 mm, de biztonsági szempontból már 3–4 mm alatt érdemes új szettet beszerezni. Minél kisebb a barázdák mélysége, annál kevesebb vizet tudnak elvezetni, így drasztikusan megnő az aquaplaning veszélye. A nem megfelelő nyomás (túl alacsony vagy túl magas) instabillá teszi az autót, megnöveli a fékutat, és szélsőséges esetben az abroncs idő előtti sérüléséhez vagy durrdefekthez is vezethet. Érdemes legalább havonta egyszer, de inkább minden tankolásnál ellenőrizni a nyomást. A pontos értékek a kezelési kézikönyvben, a tanksapka belső oldalán vagy a B-oszlopon találhatók.


 

 

