Egy rossz gumi, és máris elszállhatsz a vizes úton – 10 dolog, amit most ellenőrizz!

Szeptemberben sokszor még nyárias az időjárás, ám október beköszöntével sok minden megváltozik. A nedves útburkolat, a hideg időjárás és a rosszabb látási viszonyok jelentősen növelik a baleset kockázatát. A Magyar Gumiabroncs Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy mire kell figyelnünk az ősz beköszöntével - íme a 10-es lista!

Az ősz beköszöntével ellenőrizni kell az abroncsokat. Még ha megfelelő is a profilmélység, az abroncsok anyaga idővel öregszik, keményedik, és elveszíti tapadási képességét

Fotó: Bridgestone

1. Őszi tanulság: a technika segít, de nem helyettesít

A mai autók tele vannak biztonsági rendszerekkel, többek között blokkolásgátlóval kipörgésgátlóval és fékasszisztenssel, amelyek valóban sokat segítenek, de a fizika törvényeit nem írják felül. Ezért mindig a körülményekhez igazodó, óvatos vezetés az első számú biztonsági tényező. Kereszteződésben vegyük fel a szemkontaktust, elsőbbségünk csak akkor van, ha meg is adják!

2. Nyugalom, egyenletes vezetés

A kapkodás és a hirtelen manőverek száraz úton sem szerencsések, de esőben kifejezetten veszélyesek. A nedves útburkolat miatt hosszabb fékútra van szükség, így a többiek sokszor nem tudnak időben reagálni egy hirtelen fékezésre vagy sávváltásra. Ezért érdemes előrelátóan, nyugodt mozdulatokkal közlekedni, és mindig használni az irányjelzőt.

3. Lassítsunk – tényleg számít!

Az eső miatt csökken a tapadás, ezért a fékút akár többszörösére is nőhet. A reakcióidő is számít: átlagosan 1 másodperc telik el, amíg vészhelyzetben a fékre lépünk. Ez 50 km/óránál 15 méter plusz távot jelent, ami akár élet-halál kérdése lehet. Autópályán pedig esőben különösen ajánlott lassítani, nem véletlen, hogy több országban (pl. Franciaországban, Németországban) esőben hivatalosan is alacsonyabb a megengedett sebesség.

4. Figyeljük előre az utat

Az előrelátás kulcsfontosságú! Nézzük meg, hol gyűlik meg a víz az úton: tócsákban, átfolyásokban, kátyúkban. Ezeknél különösen nagy az aquaplaning veszélye, főleg kanyarban. Ha előre látjuk a veszélyt, több időnk lesz elkerülni vagy lassítani.

5. Látni és látszani

Nem elég a nappali fény! Esőben mindig legyen bekapcsolva a tompított fényszóró, így mi is jobban látszunk, és mások is könnyebben észrevesznek. A ködlámpát viszont csak indokolt esetben használjuk: a túl erős fény feleslegesen zavarhatja a mögöttünk haladót, és növelheti a balesetveszélyt.