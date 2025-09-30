Időben készítse fel autóját az őszre, megspórolhatja a sorban állást a gumisnál!

Szeptember végén, október elején járunk, épp csak véget ért a nyári meleg, egy kicsit megkésve bár, de érkezik az ősz, amelyet majd a tél követ. Jellemzően a hideg időszak alatt jönnek elő olyan problémák, amelyek megkeserítik az ember életét, időben elvégzett átvizsgálással elejét lehet venni a kellemetlen meglepetéseknek, például a lemerült indítóakkumulátornak vagy a párásodó ablakoknak.
Egyszerű szemrevételezéssel legfeljebb annyit lehet megállapítani egy indítóakkumulátorról, hogy mennyire korrodáltak a csatlakozók, az akkumulátor „egészségi állapotáról” műszeres vizsgálat ad tájékoztatást. Egy méréssel kideríthető, jó eséllyel kibírja-e még a telet az akkumulátor, probléma esetén rögtön a cserét is el tudják végezni – a mai elektronikával túlzsúfolt autóknál a cserénél is biztosítani kell a folyamatos tápellátást.
A hűtőfolyadék is rendszeres karbantartást, értsd cserét igényel, erről gyakran megfeledkeznek a márkaszervizes korszakból kikopott autóknál. A fagyáspont változhat, ha netán desztillált vizes utántöltés történt a meleg hónapokban, a hígabb folyadék ráadásul a vízpumpa élettartamát is lerövidíti. Legalább -25ºC-os legyen a fagyálló, de nem ördögtől való a -35ºC-os érték sem.
Az autó összes világítását ellenőrizzük, szükség szerint cseréljük az izzókat/LED-eket/xenon fényforrást, állíttassuk be a fényszórót. Utóbbit szervizek végzik, amelyek felkeresése az akkumulátor miatt is fontos.
A szélvédőmosónál érdemes elhasználni a nyáron használt folyadékot (amiben jellemzően bogároldó adalékok vannak), és nem csak feltölteni a téli szélvédőmosóval a tartályt, de arról se feledkezzünk meg, hogy a csövekből is kispricceljük a „régi” folyadékot. Ezt rögtön felhasználhatjuk az ablaktörlő gumik épségének ellenőrzésére. Ha erősen csíkoz, netán szakadt az él, cserélni kell az ablaktörlőt. Ne feledkezzünk meg az ép éllel rendelkező jégkaparóról sem, a műanyag darabok kíméletesebben bánnak az üvegekkel, mint a fém éllel rendelkező példányok.
Többféle okra vezethető vissza a szélvédő esetenként erős párásodása, egyrészt ha vizes cipővel-ruhával szállunk be az autóba, onnan kerül extra nedvesség az utastér levegőjébe. Ha nem szűnik a párásodás a szélvédőre irányított légáram ellenére sem, akkor jó eséllyel a pollenszűrő cseréje segíthet. Öregebb autónál előfordulhat, hogy az utastérben található, a hűtőrendszer részét képező hőcserélőnél szivárog a hűtőfolyadék – erre utal az édeskés illat és az egyébként száraz időszakban nedves tapintású padlószőnyeg.
Noha Magyarországon nincs kötelezően előírva, érdemes a téli közlekedés sajátosságaira készített abroncs felszerelése. A négyévszakos- vagy téli abroncsok keveréke és mintázata a hidegebb időjárásra és az esetleges havas-jeges útviszonyokra is fel van készítve. Szakértők úgy ajánlják, hogy 7ºC-os napi középhőmérsékletnél érdemes váltani – a gyakorlatban érdemes idejekorán váltani (az internet jóvoltából azért egy hétre viszonylag biztosan lehet előre látni az időjárás alakulását), hogy elkerüljük a tényleges hideg idő beköszöntével együtt járó várakozási időt a gumiszerelőknél.
Érdemes kifejezetten ere a célra kifejlesztett gumiápolókkal átkenni az ajtótömítéseket (utas- és csomagtérajtó egyaránt), amivel megakadályozhatjuk azok befagyását. A távirányítós ajtónyitás korában már feledésbe került, de érdemes zárjégoldót/olajozót tartani magunknál. Az autó rendszeres alsó-felső mosásával tudjuk csökkenteni a síkosságmentesítés miatt az útra kiszórt anyagok karosszériára káros hatását.
Lerobbanás esetén gyorsan ki tud hűlni egy autó utastere, érdemes ilyen helyzetre gondolva meleg takarót, kesztyűt tenni a csomagtérbe. Pár ezer forintért már lehet bikakábelt is vásárolni, amelyet szintén érdemes az autóban tartani. Ilyenkor egy segítőkész autós jóvoltából is megoldható az autó beindítása, nem kell feltétlenül a segélyszolgálatot hívni.