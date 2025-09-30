Hírlevél

Szemétszállítás: óriási szigor jön, nem mindegy, mit tesz ki a lomtalanításkor

Időben készítse fel autóját az őszre, megspórolhatja a sorban állást a gumisnál!

Véget ért a nyár, így ideje megint ellenőrizni az autókat. Az időben elvégzett őszi felkészítéssel rengeteg időt és vesződséget spórolhatunk meg.
Szeptember végén, október elején járunk, épp csak véget ért a nyári meleg, egy kicsit megkésve bár, de érkezik az ősz, amelyet majd a tél követ. Jellemzően a hideg időszak alatt jönnek elő olyan problémák, amelyek megkeserítik az ember életét, időben elvégzett átvizsgálással elejét lehet venni a kellemetlen meglepetéseknek, például a lemerült indítóakkumulátornak vagy a párásodó ablakoknak.

Balra párás, jobbra tiszta szévédőn keresztül látunk ki egy autó utasteréből - az őszi felkészítéssel utóbbit garantálhatjuk.
Párás őszi időjárásban, sötétben fontos, hogy kilássunk az autóból - ezért fontos a felkészítés a hideg időszakra
Fotó: Ford

Akkumulátor ellenőrzése

Egyszerű szemrevételezéssel legfeljebb annyit lehet megállapítani egy indítóakkumulátorról, hogy mennyire korrodáltak a csatlakozók, az akkumulátor „egészségi állapotáról” műszeres vizsgálat ad tájékoztatást. Egy méréssel kideríthető, jó eséllyel kibírja-e még a telet az akkumulátor, probléma esetén rögtön a cserét is el tudják végezni – a mai elektronikával túlzsúfolt autóknál a cserénél is biztosítani kell a folyamatos tápellátást.

Charging battery car on blurry background.Metaphor Recharge energy Startup or electrical energy and Comparable to encouragement image.
Aki nem ellenőrizteti műszeresen az akkumulátort, jobb, ha bikakábelt is rendszersít
Fotó: GEM

Fagyálló

A hűtőfolyadék is rendszeres karbantartást, értsd cserét igényel, erről gyakran megfeledkeznek a márkaszervizes korszakból kikopott autóknál. A fagyáspont változhat, ha netán desztillált vizes utántöltés történt a meleg hónapokban, a hígabb folyadék ráadásul a vízpumpa élettartamát is lerövidíti. Legalább -25ºC-os legyen a fagyálló, de nem ördögtől való a -35ºC-os érték sem.

Világítás ellenőrzése

Az autó összes világítását ellenőrizzük, szükség szerint cseréljük az izzókat/LED-eket/xenon fényforrást, állíttassuk be a fényszórót. Utóbbit szervizek végzik, amelyek felkeresése az akkumulátor miatt is fontos.

Ha csíkot húz, cserélni kell az ablaktörlőt

Szélvédőmosó és ablaktörlő

A szélvédőmosónál érdemes elhasználni a nyáron használt folyadékot (amiben jellemzően bogároldó adalékok vannak), és nem csak feltölteni a téli szélvédőmosóval a tartályt, de arról se feledkezzünk meg, hogy a csövekből is kispricceljük a „régi” folyadékot. Ezt rögtön felhasználhatjuk az ablaktörlő gumik épségének ellenőrzésére. Ha erősen csíkoz, netán szakadt az él, cserélni kell az ablaktörlőt. Ne feledkezzünk meg az ép éllel rendelkező jégkaparóról sem, a műanyag darabok kíméletesebben bánnak az üvegekkel, mint a fém éllel rendelkező példányok.

Ősz a pára időszaka

Többféle okra vezethető vissza a szélvédő esetenként erős párásodása, egyrészt ha vizes cipővel-ruhával szállunk be az autóba, onnan kerül extra nedvesség az utastér levegőjébe. Ha nem szűnik a párásodás a szélvédőre irányított légáram ellenére sem, akkor jó eséllyel a pollenszűrő cseréje segíthet. Öregebb autónál előfordulhat, hogy az utastérben található, a hűtőrendszer részét képező hőcserélőnél szivárog a hűtőfolyadék – erre utal az édeskés illat és az egyébként száraz időszakban nedves tapintású padlószőnyeg.

Elég, ha az utastéren kívül van köd, tegyünk meg mindent az ablakok tisztán tartásáért
Fotó: ÖAMTC/Kudlacek / ÖAMTC

Téli gumira váltás

Noha Magyarországon nincs kötelezően előírva, érdemes a téli közlekedés sajátosságaira készített abroncs felszerelése. A négyévszakos- vagy téli abroncsok keveréke és mintázata a hidegebb időjárásra és az esetleges havas-jeges útviszonyokra is fel van készítve. Szakértők úgy ajánlják, hogy 7ºC-os napi középhőmérsékletnél érdemes váltani – a gyakorlatban érdemes idejekorán váltani (az internet jóvoltából azért egy hétre viszonylag biztosan lehet előre látni az időjárás alakulását), hogy elkerüljük a tényleges hideg idő beköszöntével együtt járó várakozási időt a gumiszerelőknél.

Karosszéria

Érdemes kifejezetten ere a célra kifejlesztett gumiápolókkal átkenni az ajtótömítéseket (utas- és csomagtérajtó egyaránt), amivel megakadályozhatjuk azok befagyását. A távirányítós ajtónyitás korában már feledésbe került, de érdemes zárjégoldót/olajozót tartani magunknál. Az autó rendszeres alsó-felső mosásával tudjuk csökkenteni a síkosságmentesítés miatt az útra kiszórt anyagok karosszériára káros hatását.

Extra elővigyázatosság

Lerobbanás esetén gyorsan ki tud hűlni egy autó utastere, érdemes ilyen helyzetre gondolva meleg takarót, kesztyűt tenni a csomagtérbe. Pár ezer forintért már lehet bikakábelt is vásárolni, amelyet szintén érdemes az autóban tartani. Ilyenkor egy segítőkész autós jóvoltából is megoldható az autó beindítása, nem kell feltétlenül a segélyszolgálatot hívni.

 

 

