Időben készítse fel autóját az őszre, megspórolhatja a sorban állást a gumisnál!

Szeptember végén, október elején járunk, épp csak véget ért a nyári meleg, egy kicsit megkésve bár, de érkezik az ősz, amelyet majd a tél követ. Jellemzően a hideg időszak alatt jönnek elő olyan problémák, amelyek megkeserítik az ember életét, időben elvégzett átvizsgálással elejét lehet venni a kellemetlen meglepetéseknek, például a lemerült indítóakkumulátornak vagy a párásodó ablakoknak.

Párás őszi időjárásban, sötétben fontos, hogy kilássunk az autóból - ezért fontos a felkészítés a hideg időszakra

Fotó: Ford

Akkumulátor ellenőrzése

Egyszerű szemrevételezéssel legfeljebb annyit lehet megállapítani egy indítóakkumulátorról, hogy mennyire korrodáltak a csatlakozók, az akkumulátor „egészségi állapotáról” műszeres vizsgálat ad tájékoztatást. Egy méréssel kideríthető, jó eséllyel kibírja-e még a telet az akkumulátor, probléma esetén rögtön a cserét is el tudják végezni – a mai elektronikával túlzsúfolt autóknál a cserénél is biztosítani kell a folyamatos tápellátást.

Aki nem ellenőrizteti műszeresen az akkumulátort, jobb, ha bikakábelt is rendszersít

Fotó: GEM

Fagyálló

A hűtőfolyadék is rendszeres karbantartást, értsd cserét igényel, erről gyakran megfeledkeznek a márkaszervizes korszakból kikopott autóknál. A fagyáspont változhat, ha netán desztillált vizes utántöltés történt a meleg hónapokban, a hígabb folyadék ráadásul a vízpumpa élettartamát is lerövidíti. Legalább -25ºC-os legyen a fagyálló, de nem ördögtől való a -35ºC-os érték sem.

Világítás ellenőrzése

Az autó összes világítását ellenőrizzük, szükség szerint cseréljük az izzókat/LED-eket/xenon fényforrást, állíttassuk be a fényszórót. Utóbbit szervizek végzik, amelyek felkeresése az akkumulátor miatt is fontos.

Ha csíkot húz, cserélni kell az ablaktörlőt

Szélvédőmosó és ablaktörlő

A szélvédőmosónál érdemes elhasználni a nyáron használt folyadékot (amiben jellemzően bogároldó adalékok vannak), és nem csak feltölteni a téli szélvédőmosóval a tartályt, de arról se feledkezzünk meg, hogy a csövekből is kispricceljük a „régi” folyadékot. Ezt rögtön felhasználhatjuk az ablaktörlő gumik épségének ellenőrzésére. Ha erősen csíkoz, netán szakadt az él, cserélni kell az ablaktörlőt. Ne feledkezzünk meg az ép éllel rendelkező jégkaparóról sem, a műanyag darabok kíméletesebben bánnak az üvegekkel, mint a fém éllel rendelkező példányok.