Villanyautók helyett? A Fiat titkos fegyvere lehet ez az autó

Egyre inkább úgy fest, hogy a vásárlók és az autógyártók sem kérnek az Európai Unió terveiből, melynek értelmében 2035-tól kizárólag akkumulátoros-elektromos autót lehetne forgalomba helyezni újonnan a tagállamok területén. A mindent átható elektromos átállás eddig is áldozatokat követelt, korábban roppant népszerű kisautók gyártását állították le. Mivel a Fiat évtizedek óta a szegmens egyik főszereplője, semmiképpen sem szeretnék elveszíteni a hűséges kuncsaftokat. Azokat sem, akiknek a hibrid, netán az elektromos Grande Panda túlságosan drága lenne.

A Grande Panda nemrég kezdte karrierjét, most viszont új alapváltozattal jelentkezik a gyártó

Fotó: Fiat

A bázis Panda sem gyenge

A 110 lóerős hibrid és a 113 lóerős, tisztán elektromos változat alá pozícionálják az 1,2 literes, háromhengeres, turbós benzinmotorral ellátott verziót, amely alapmodell létére 100 lóerőt produkál. A műszaki tartalom ismerős lehet többek között a Citroen C3-asból, ám a tálalás abszolút olaszos. A Fiat bizonyos értelemben az 1980-ban bemutatott ős-Pandára utal az egy milliméter híján 4,0 méter hosszú újdonság formanyelvével, a dobozszerű kialakítással és sík üvegekkel van benne egy cseppnyi retró stílus. Ezért is illik hozzá majd az egyszerű hajtáslánc, amelyet elsősorban azoknak tervezték, akik a lehető legolcsóbban szeretnének beülni egy új autóba, netán ódzkodnak az alternatív hajtásoktól. Ha sikerül a Fiatnak baráti árat szabnia az alapverziónak, akkor akár a kategória egyik legfontosabb típusává is előléphet. A Pop bázismodell felszereltségébe többek között manuális légkondicionáló és hat légzsák tartozik.