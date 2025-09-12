XIV. Leó pápa áldását adta erre a motorra!

Az elmúlt évtizedekben különleges járművek egész sorát fogták hadra pápamobilként, a kétkerekűekkel azonban nem sok kapcsolódási pontja volt a szentszéknek. Ezért is volt sokak számára meghökkentő, amikor Markus Flasch, a BMW Motorrad első embere, egy átalakított, egyedi R 18 Transcontinental túramotort adott át ünnepélyes keretek között XIV. Leó pápának. A szentatya ezzel beállt egy nemes ügy mögé, ugyanis a pápa aláírásával ellátott kétkerekűt a Sotheby's aukciósházon keresztül 2025 októberében értékesítik majd egy árverésen, a bevételt pedig madagaszkári gyermeksegély-projektekre fordítják.

XIV. Leó pápa és a BMW R 18 Transcontinental Fotó: BMW Motorrad

A pápa és a nagy BMW

A gyöngyházfehér gép ugyan a BMW Motorrad adománya, egyik német kereskedője, a Witzel alakította át - többek között Vatikán címere is ott díszeleg a motoron. Külön érdekesség, hogy a motort a BMW munkatársai “lábon” vitték a németországi Sennfeldből Vatikánba. Természetesen nem véletlenül esett a választás az R 18 Transcontinentalra. Ez a BMW Motorrad hagyományőrző túramotorja, amely nem mellesleg a müncheni cég legnagyobb lökettérfogatú és legnehezbb motorkerékpárja. Az 1802 cm3-es, boxer kéthengeres erőforrás által hajtott masina 433 kg-ot nyom a mérlegen!