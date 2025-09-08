Nem csak spórolásra jó a hibrid, amire a legjobb bizonyíték a valaha volt legerősebb Porsche 911 - galéria

Az olyan különlegességektől eltekintve, mint a GT3-as széria, a Porsche 911 manapság már csak turbómotorral kapható. Tavaly mutatták be a stuttgarti mérnökök által készített rendhagyó öntöltő hibrid hajtást, amelyet a sorozat csúcsmodellje számára átvettek – azonban jelen esetben már két elektromos turbófeltöltő is pumpálja a levegőt a 3,6 literes boxermotor hengereibe. Az eredmény 711 LE (6500-7000/perc) és 800 Nm (2300-6000/perc) – a széles fordulatszám-tartományok arra utalnak, hogy bőven van még tartalék a motorban, szoftveresen korlátozzák annak erejét.

A 61 extra lóerő mellett aktív felfüggesztés segít eltüntetni a 86 kiló súlytöbbletet a Porsche 911 Turbo S-nél

Fotó: Porsche

Azáltal, hogy már nem egy, hanem két, a 400 voltos nagyfeszültségű rendszer részét képező turbófeltöltő is van a motoron, javultak a gázreakciók is, hiszen gyorsabban ér a többlet-levegő a hengerekbe. Ez is kell ahhoz, hogy a szériában összkerékhajtással és 8 fokozatú duplakuplungos váltóval szerelt autó 0-100 km/óra gyorsulása 2 tizeddel 2,5 másodpercre javuljon, a 0-200 km/óra esetén már 5 tizedes javulás a 8,4 másodperc; a végsebesség 322 km/óra. Mindehhez a döbbenetes tempóhoz 11,8-11,6 l/100 km-es szabványos fogyasztás tartozik.

Széria a 2+2 ülés a kabriónál, a kupénál felár nélküli extraként adják a hátsó üléseket

Fotó: Porsche

Aktív felfüggesztés minimalizálja a karosszériadőlést a Porsche 911 Turbo S-nél

Elődjéhez képest nem csak 61 lóerővel erősebb, de a hibrid komponensek miatt 86 kg-mal nehezebb is lett a Porsche 911 Turbo S, ezért megkapta az aktív elektrohidraulikus vezérlésű felfüggesztést. Hátra 10 mm-rel szélesebb, 325/30 ZR21-es abroncsokat szerelnek, a karbon-kerámia fékrendszer nagyobb terhelést elviselő fékbetéteket kap, a hátsó tárcsa átmérőjét 410 mm-re növelték. Az aktív aerodinamikai elemek áthangolásával megnövelték a hűtőkre áramló friss levegő mennyiségét, illetve új terelőlapokkal akadályozzák meg nedves útfelületen, hogy a kerékjáraton átvezetett levegőből vízpermet kerüljön az első féktárcsákra. Az eredmény szárazon sokat javult, nedves aszfalton a korábbihoz mérhető tapadás, amire a legjobb példa, hogy a Nürburgringen a korábbinál 14 másodperccel gyorsabban száguld körbe az immár hibrid Porsche 911 Turbo.