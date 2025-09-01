Radikális lépésre szánja el magát a Magyarországon is népszerű autómárka – ilyet a világ nem látott még!

Bár a Volkswagennél a Golf családon belül a GTI verziónak van a legnagyobb kultusza a sportváltozatok között, a csúcsot már bő két évtizede az R-kivitelek jelentik. Az első Golf R 2002-ben mutatkozott be, V6-os motorja mellett pedig azzal is kivívta magának a tiszteletet, hogy ez volt a világ első, duplakuplungos váltóval ellátott szériaautója - a folytatást ismerjük, a DSG-váltók az egész VW-csoporton belül elterjedtek. A wolfsburgi gyártó azonban az R-széria közelgő 25. évfordulójára egy radikális újdonsággal jelentkezhet, legalábbis a nemzetközi autós szaksajtó már tényként kezeli, hogy egy minden eddiginél erősebb Golfot terveznek.

Az első Golf R, az R32-es is radikális volt. A 241 lóerős típus mai megfelelője 333 lóerőt tud

Fotó: Volkswagen

Radikális, öthengeres gép

A VW-csoporton belül jelenleg a Golf osztályában az Audi RS 3-as jelenti a csúcsot, amelyre nem túlzás azt mondani, hogy különleges típus. A Győrben készülő, soros öthengeres benzinmotorral egyedülállónak számít a piacon, a 2,5 literes szívet a felépítése mellett hangja és teljesítménye is kiemelkedővé teszi. A hírek szerint ezt az öthengeres erőforrást kaphatja meg a 25. évfordulón a Golf, ezzel pedig nem csak az Audinak teremtene konkurenciát, hanem például a Mercedes-AMG A 45-ösnek is. A jelenlegi Golfok közül a 333 lóerős R jelenti a csúcsot, az újdonság azonban ezt nyilvánvalóan túlszárnyalja majd, az Audi teljesítményéből kiindulva nem elképzelhetetlen a 400 lóerő sem. Nem ez lenne az első alkalom, hogy egy Golf öthengeres motort kap. Észak-Amerikában kínáltak már kisebb teljesítményű 2,5 literes verziókat, míg Európában üde színfolt volt a Golf kínálaton belül a V5-ös változat.