Hihetetlen újítással állt elő a Renault - galéria

Amíg az előző generációváltásnál csak óvatosan nyúltak a Renault Clio megjelenéséhez, a hatodik generációnál sokkal sportosabbra vették a figurát – a Renault 5, Renault 4 és Captur mellett ezzel határozzák meg a klasszikus kisautó új szerepkörét. 35 év után ennyi vérfrissítés belefér, főleg, hogy azért az eddig megszokott/megszeretett tulajdonságokat se hanyagolták el. Megnövelték a méretet, a karosszéria 67, a szélesség 39, a magasság 11, a tengelytávolság 8 mm-rel múlja felül az önmagában is a nagyra nőtt kisautók közé tartozó elődöt. Piros pontot érdemelnek a formatervezők az új hűtőrács-mintáért: apró Renault-rombuszokkal töltik meg a szellőzőnyílásokat.

115-160 lóerős motorokkal kínálják a Renault Clio hatodik generációját

Fotó: DPPI / Renault

Két darab 10,1 colos kijelző alkotja a műszerfalat, a központi érintőképernyőt egy kicsit a vezető felé fordítják. Beépített Google-alkalmazások könnyítik meg az együttélést, ezen felül több száz alkalmazás elérhető az internetes áruházból, a Renault készített saját zenés játékalkalmazást is. Az első három évben vagy a gyári finanszírozás végéig havi 2 Gb adatforgalmat adnak az autóhoz, ebbe kell beleférni például a streaming-adásoknak is. Egyelőre a hibrid modell belsejéről van kép, az automata váltós modelleknél bajuszkapcsoló az irányváltó, így az ülések között nagy méretű tárolót tudtak kialakítani, de lesz turbómotor is, amelyhez szériában hatfokozatú, kézi kapcsolású váltót párosítanak.

Az Esprit Alpine csúcsmodell eddig az eladások 20%-át adta, az új modellnél többet várnak

Fotó: DPPI / Renault

Tágasabb és könnyebben használható a Renault Clio

Nem csak a külső lett sportosabb, a kormányzást is közvetlenebbre vették, az eddigi 3,3 helyett már csak 2,6 fordulat van a két végállás között, azaz sokkal kevesebbet kell tekerni a volánt ugyanahhoz a manőverhez. Javítottak a minőségérzeten, de megnövelték az újrahasznosított forrásból származó anyagok felhasználását is, a műszerfal 50%-a újrahasznosított polipropilén; az új Clio legalább 85%-a újrahasznosítható. A karosszéria növekedése az utastér méretére is áldásos hatással volt. Elöl van két USB-C csatlakozó, opciós az indukciós telefontöltő, hátra 12V-os csatlakozó kerül, amelyet aztán lehet használni USB-adapterhez vagy épp hűtőládát lehet üzemeltetni róla. A csomagtér alaphelyzetben 391 literes (az autógázos változat ennél kisebb), a rakodóperemet 40 mm-rel süllyesztették le, így könnyebb a megpakolása.