Ilyen volt egy álomautó a rendszerváltás után

Furcsa egy autó ez az Omega. Minden jót el lehet róla mondani, ami csak egy autót értékessé tehet: erős, gyors, stabil, kényelmes, elegáns, gazdaságos. Akkor meg mitől furcsa? Pusztán csak attól, hogy felbosszantja az embert egy csomó aprósággal. Itt van például a gyújtáskulcs. A motor olyan halkan jár, hogy egy zajos városi utcában észre sem vesszük, ha elindult. Sok olyan autó van, amelyben ezt még nagyothallók is észreveszik, bármekkora is a külső zaj. Ezekben az autókban a gyújtáskapcsolót felszerelték egy olyan reteszeléssel, amely meggátolja az ismételt ráindítást. Az Omegában nincs reteszelés. Még mindig a gyújtáskapcsolónál maradva: nincs rádióállás. Vagy járó motorral hallgathatunk rádiót, vagy álló motorral, és bekapcsolt gyújtással, ami illetlenség. Próbáltuk visszafelé is forgatni a kulcsot, benyomva, nem benyomva. Talán mégis van valami trükk, de az annyira ravasz lehet, hogy meghaladta a képzelőerőnket. Vagy itt van a kormány kerék. Olcsó(bb) japánoknál állítható. Ennél a szuperautónál nem. A biztonsági öv természetesen állítható. Két kézzel. Ezt az utas nyugodtan megteheti. A vezető nem. Ehhez meg kell állni. Az igazsághoz tartozik, hogy - mivel mérgünkben állandóan állítgatni próbáltuk - egyszer-kétszer sikerült fél kézzel is. Mondja valaki, hogy ezek nem bosszúságok. Egyetlen szépséghibájuk van: tulajdonképpen relatív bosszúságok. Ehhez az autóhoz képest bosszúságok. Egy - maradjunk az Opelnél - alapváltozatú Astránál talán észre sem vettük volna. Nézzük, mit tudott a rendszerváltás utáni éra egyik csúcslimuzinja!

A rendszerváltás után a jólét megtestesítője volt az Opel nagyautója

Fotó: Autó-Motor

A rendszerváltás utáni évek nagyágyúja volt

A legádázabb autókritikusnak is el kell ismernie viszont, hogy a belső komfort alaposan elkényezteti mind a vezetőt, mind az utasokat. Hátul a két szélső biztonsági öv horgonyzási pontja is állíthat (ezek viszont fél kézzel és könnyedén). Hatalmas térképzsebek vannak, és különösen nagy ötlet az „emeletes” kesztyűtartó. Vannak nagy kesztyűtartók, amelyekben örökös káosz és rendetlenség van: itt egy kis polccal ezt megoldották. Az ülések kényelme kifogástalan. Az első üléseknél az oldaltámasztás igencsak helyénvaló, ha az embernek egy kis sportos autózáshoz támad kedve. Mert ez az autó ilyesmit is tud. Nagyon megy, ha ráparancsolnak. És itt jön még egy furcsaság. Most nem kritika következik, hanem filozofálgatás. Az ötödik fokozat nem kímélő, hanem igazi fokozat, ezzel érhető el a 240 km/h körüli végsebesség. Vajon miért? A kétliteres Opel Vectránál (beszámoló az AM 1991/15. számában) teljes terheléskor 14,3 kg/LE arány állapítható meg, tehát a motor egy lóerő teljesítményének 14,3 kg tömeget kell mozgatnia. A Vectra ötödikje igazi kímélő, rendkívül hosszú, 3000/min motorfordulatszámnál 150 km/h sebességgel megy (mehet) az autó, hihetetlenül kis fogyasztással. Az Omegánál teljes terhelésnél az arány 9,7 kg/LE. Jóval kedvezőbb, mint a Vectránál. És 3000/min motorfordulatszámnál a sebesség ötödikben 120 km/h. Ez az autó sokkal inkább elbírt volna egy, még a Vectráénál is hosszabb ötödiket. Vajon miért döntöttek e megoldás mellett? Egyetlen válasz létezik csak: ezzel akarták hangsúlyozni az autó sportosságát.De minek? Ez egy igazi luxuskocsi, egy utazóautó, régiesebb szóhasználattal: túrakocsi. Senki nem vár tőle sportos menettulajdonságokat.