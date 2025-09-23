Annyira részeg volt egy autós Siófokon, hogy két kézzel kellett kapaszkodnia a kocsijába – videó

A siófoki járőrök szeptember 21-én délután figyeltek fel egy előttük cikázó autósra, akit azonnal félreállítottak. A részeg sofőr elismerte, hogy ivott, amit az alkoholszonda gigászi értéke is alátámasztott.

A 63 éves pécsi férfit további mintavételre előállították, itt a vizsgálatot végző orvos súlyosan ittasnak minősítette. A vizsgálat 2,31-es légalkoholszintet mutatott, ami nagyjából 8-10 doboz 4,5 százalékos sörnek vagy 12-13 felesnek felel meg.

Videón a részeg autós:

A sofőr vezetői engedélyét a helyszínen elvették, büntetőeljárást is indítottak ellene.