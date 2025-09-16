Hírlevél

Itt egy újabb, bukósisak nélkül használható robogó

Korábban a BMW-nél dolgozó alkalmazottak készítették az Xyte One-t. A fedett villanymotoros robogó már 2026 elején megvásárolható lesz.
Megérett az idő a BMW által 2000-2002 között gyártott C1-es modern változatára, és ezt nem csak maga a BMW Motorrad gondolja így, hanem az Xyte Mobility nevű német startup. Utóbbi müncheni székhelyű, és vezetői között több veterán BMW-alkalmazott is van, nem véletlen tehát hogy a fedett robogó koncepcióját vették elő az Xyte One számára.

BMW-veteránok is részt vettek az Xyte One robogó megalkotásában
BMW-veteránok is részt vettek az Xyte One robogó megalkotásában
Fotó: Xyte

Városban jelentősen lehet csökkenteni a közutak/parkolók terhelését, ha autóról robogóra váltanak az emberek

Városban az autók 80%-ban csak egy ember ül, így jelentősen lehet csökkenteni a közutak terhelését ezek kiváltásával, legyen szó a forgalomról vagy a parkolásról. Alumíniumból készül az utascella, tetőnek köszönhetően eső ellen némi védelmet nyújt a karosszéria, a négypontos biztonsági övnek köszönhetően nincs szükség a motorkerékpároknál szükséges védőruházatra, miközben a kezelést motorkerékpár-kezelőszervekkel lehet végezni. Az egy szem ülés mögött egy 72 literes zárt csomagtér kapott helyet.

Zárt csomagtér rejtőzik a támla mögött
Fotó: Xyte

Az akkumulátoros-elektromos robogó háromkerekű felfüggesztést kapott a stabilitás és a könnyű parkolás érdekében – a szélesség 79 cm, a hossz 217 cm. A 26 LE/55 Nm teljesítményű hajtómotorral 99 km/órás csúcssebesség érhető el, a 7,6 kWh kapacitású akkumulátor 112 km-es hatótávolságot biztosít – egyszerű konnektorról 2 óra a 20-80%-töltés ideje –, a villanymotor jóvoltából hátramenet is van. Az Xyte One saját tömege 206 kg, a terhelhetőség 124 kg. A termelés már idén novemberben elindul, 2026 elején hat európai nagyvárosban lépnek piacra (Barcelona, Párizs, Róma, Milánó, München és Madrid), az 500 darabos Lauch Edition nyitó szériát 10 750 euróért adják.

 

 

