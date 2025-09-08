Hírlevél

autós hír

Nekiment a rolleres egy autónak Újpesten, aztán volt képe ezt is megtenni – videó

Halmozta a szabálysértéseket egy férfi Újpesten. A roller vezetője autóval ütközött, majd azonnal kereket oldott.
Újpest központjában ütközött egy elektromos roller és egy autó, a szeptember 2-án történt balesetet a Bpiautosok.hu egyik olvasójának fedélzeti kamerája is rögzítette.

A felvételeken jól látszik, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő férfi a szabályokat figyelmen kívül hagyva nagy tempóval áthajt a gyalogátkelőn, majd nekimegy egy autó elejének.

Videón a roller és autó ütközése:

A baleset után a rolleres nem állt meg, hanem egyszerűen továbbhajtott, ezzel magára hagyva az autóst, akinek a járműve megsérült. A videóban több, közelmúltban történt rolleres baleset is látható.

 

