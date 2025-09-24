Nem vette észre a járdaszigetet, óriásit esett egy rolleres Budaörsön - videó

Szeptember 19-én délután Budaörsön, az Ifjúság utcában rögzítette a Bpiautosok.hu egyik olvasója azt a jelenetet, amely minden rolleres számára kötelező tananyag lehetne arról, hogy miért életbevágó a védőfelszerelések használata.

A fiatal férfit annyira elvakította a szemből érkező napfény, hogy nem vette észre a közeledő járdaszigetet. Az ütközéstől a jármű első kereke darabokra tört, a vezetője pedig hatalmasat esett, de horzsolásokkal megúszta.

Videón a rolleres esése:

Sisak nélkül ez az esés egészen másképp végződhetett volna.