Megmutatták a Skoda olcsó villanyautóját

Első körben a 25 000 eurós indulóárú kategóriában jönnek a Volkswagen-konszern MEB Entry műszaki alapra épülő olcsó villanyautói. A márkák közötti piaci leosztáson a Skoda a szabadidő-autó kártyát húzta, és most itt vannak a hivatalos képek az Epiq szabadidő-autó szériaváltozatáról. Mármint kvázi-szériaváltozatáról, hiszen hivatalosan még mindig csak show car-ral van dolgunk, amelynek a belsejét se mutatták még meg.

Csak elsőkerékhajtással jön a Skoda olcsó villanyautója, cserébe a csomagtér 475 literes

Fotó: Martin Weiss / Skoda

Túlságosan nagy képzelőerő nem kell ahhoz, hogy továbbgondoljuk a tavaly tavasszal megmutatott, a végleges változathoz már akkor is nagyon közel álló tanulmány belsejét, várhatóan ott is minimálisak lesznek az eltérések. Pár számot azért elárultak a szériamodellről, eszerint a kocsi hátuljában 475 literes csomagteret tudtak kialakítani, ami nem rossz egy mindössze 4,1 méteres karosszériában. A Skoda Epiqnek lesz olyan változata, ami akár 425 km-es szabványos hatótávolsággal rendelkezik, tehát nem csak városon belüli közlekedésre lesz használható a típus.

Nagynak tűnik, de csak 4,1 méteres az Epiq

Fotó: Martin Weiss / Skoda

Egy év múlva érkezik a Skoda olcsó villanyautója

2026 közepére ígérik a Skoda Epiq szériaváltozatának bemutatását, nem sokkal ezt követően megindul a sorozatgyártás a VW-konszern spanyolországi Navarrában található üzemében, ahol az ID.Polo, az ID.Cross és a Cupra Raval lesznek még a testvérei – az Audi saját magának gyártja majd az MEB Entry-alapra épülő belépő villanyautóját Ingolstadban. A 2026 őszén esedékes piaci rajtnál sok országban a tudás szempontjából vele összemérhető benzinmotoros Kamiq árában lesz megvásárolható a Skoda Epiq, az óvatos megfogalmazást az indokolja, hogy ma nem lehet tudni, milyen villanyautó-ösztönzők lesznek egy év múlva.