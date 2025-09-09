A Vissza a jövőből szabadult az új Skoda – galéria

Európában 2016 óta piacvezető a kombik terén a Skoda márka, az elektromos átállás során is meg akarják őrizni ezt a pozíciójukat. A Vision O azt mutatja, hogyan nézhet ki a következő évtizedben érkező új Octavia, addigra már sokat fejlődik az aktuális Modern Solid arculat is, radikálisan átalakul a belső tér. Utóbbi nagyon fontos volt a tanulmánynál, először készítettek úgy autót a csehek, ahol belülről kifelé zajlott a tervezés. Talán ennek tudható be, hogy túlságosan sok önálló ötlettel nem találkozunk a karosszérián, amelyen DS és Opel vonások is felfedezhetőek, miközben leginkább az AUDI E5-ösre hasonlít.

A következő évtizedben már így néz ki a Skoda aktuális Modern Solid megjelenése

Fotó: Skoda

Bent van a lényeg, az egymással szembe nyíló ajtókon át vizsgálhatjuk, hogyan alakul át az autóbelső a Skoda szerint. Minimalista a kialakítás, az élére állított nagy méretű központi érintőképernyő mellett a szélvédő alsó peremét teljes szélességben (1,2 méter) elfoglaló Skoda Horizon Display képernyő tájékoztat (á la BMW iX3 Panoráma iDrive). Fizikai kapcsolókat a kormányon találunk, egyébként van beszédvezérlés is.

Fotó: Skoda

Természetesen a mesterséges intelligencia itt is egyre inkább átveszi a szerepet, a Laura digitális segéd a Google Geminivel dolgozik. Kombi-specifikus funkció, hogy ha a Vision O alkalmazásban a sofőr megadja, hogy nagy méretű tárgyat cipel az autóhoz, a belső tér automatikusan átalakul annak fogadására, és egyszerűen csak be kell helyezni azt a közeledésre felnyíló hátsó ajtón át. Alaphelyzetben 650 literes a Skoda Vision O csomagtere, támladöntés után több mint 1700 literes a raktér. Ez nagyjából a minimum egy 4850 mm hosszú, 1900 mm széles és 1500 mm magas kombitól.

Majdnem 4,9 méteres az SSP műszaki alapon megvalósított kombi-tanulmány

Fotó: Skoda

Két legyet egy csapásra: az O betűvel a körforgásos gazdálkodásra és az Octaviára utal a Skoda

Az üléskárpit 100%-ban újrahasznosított forrásból készül, a műszerfalon használt áttetsző (hátulról megvilágított) hasított műbőr 65%-ban növényi alapú, a padlószőnyeget a bőriparban keletkező hulladékfoszlányokból állították össze. Azzal segítik a körforgásos gazdálkodást, hogy csökkentik a felhasznált anyagok számát az egyszerűbb újrahasznosítás érdekében. Azon kívül, hogy a Volkswagen konszern SSP műszaki alapját használja, a Skoda Vision O technikájáról semmi részletet nem osztottak meg.