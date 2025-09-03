Kíváncsi rá, mi történik, ha az autó átlépi az 1 000 000 km-t? Most megnézheti!

Azzal a furcsa kérdéssel fordult az izlandi Skoda importőrhöz Jómundur Ólason, hogy szeretné tudni, mi történik akkor, ha autójával eléri az 1 millió km-es futást? A cseh márkát a szigetországban 1998 óta képviselő Hekla szakemberei se tudták a választ, mert az ő házuk táján még nem akadt olyan példány, amely elérte volna ezt. Annyiból indokolt volt a tulajdonos kíváncsisága, hogy az első modern kori Octavia műszerfalán csak 6 jegyű számláló mutatja a futásteljesítményt.

Zord időjárási- és útviszonyok között ment 1 000 000 km-t ez a Skoda Octavia, időnként birkákkal a fedélzeten

Fotó: Skoda

A kérdéses autót 2003-ban vásárolta a család, eleinte a feleség használta azt, majd 2007-től a férj közlekedik vele napi használatban. Alapvetően az otthona és a Borgarfjörður-ben található birkafarmja között jár vele, de azért bőven kijutott a kirándulásokból is az autónak. Igaz, Izland szigetét soha nem hagyta el, a leghosszabb túrája egy, a Westfjordnyugati fjordokhoz való nyaralás volt, amely során egyszerre 1000 km ment bele. Növeli a teljesítmény értékét, hogy a futásteljesítmény túlnyomó részét nem aszfaltozott, hanem kavicsos utakon tette meg az autó, amelynek a legzordabb időjárási körülmények között is mennie kellett. Időnként még birkákat is szállított.

Jómundur Ólason még nem hagyta el Izlandot az autóval

Fotó: Skoda

A rutin karbantartáson felül nem kért semmit sem a Skoda Octavia

Ehhez képest csoda számba megy, hogy még az első kuplungtárcsa dolgozik az autóban, annak hosszú élete betudható annak, hogy Jómundur Ólason soha nem pörgeti 3000/perc fölé a motort. Egyfelől a kavicsos utakon nem lehet száguldani, másfelől a 2,0 literes szívó benzinmotornak ilyenkor is van elég ereje. Az autó hosszú életének titka a kímélő használat mellett még a jó minőségű anyagokkal való rendszeres karbantartás. Végül meglett a válasz a kérdésre, a számláló egyszerűen megáll 999 999-nél, nem növekszik tovább a futásteljesítmény. Jómundur Ólason idő közben már egy új Skoda Octaviát használ a hétköznapokban, autóját pedig egy Rejkjaviki iskolában vizsgálják a gépjárműtechnikát tanuló dikákok.

