Kíváncsi rá, mi történik, ha az autó átlépi az 1 000 000 km-t? Most megnézheti!

Azzal a furcsa kérdéssel fordult az izlandi Skoda importőrhöz Jómundur Ólason, hogy szeretné tudni, mi történik akkor, ha autójával eléri az 1 millió km-es futást? A cseh márkát a szigetországban 1998 óta képviselő Hekla szakemberei se tudták a választ, mert az ő házuk táján még nem akadt olyan példány, amely elérte volna ezt. Annyiból indokolt volt a tulajdonos kíváncsisága, hogy az első modern kori Octavia műszerfalán csak 6 jegyű számláló mutatja a futásteljesítményt.
A kérdéses autót 2003-ban vásárolta a család, eleinte a feleség használta azt, majd 2007-től a férj közlekedik vele napi használatban. Alapvetően az otthona és a Borgarfjörður-ben található birkafarmja között jár vele, de azért bőven kijutott a kirándulásokból is az autónak. Igaz, Izland szigetét soha nem hagyta el, a leghosszabb túrája egy, a Westfjordnyugati fjordokhoz való nyaralás volt, amely során egyszerre 1000 km ment bele. Növeli a teljesítmény értékét, hogy a futásteljesítmény túlnyomó részét nem aszfaltozott, hanem kavicsos utakon tette meg az autó, amelynek a legzordabb időjárási körülmények között is mennie kellett. Időnként még birkákat is szállított.
Ehhez képest csoda számba megy, hogy még az első kuplungtárcsa dolgozik az autóban, annak hosszú élete betudható annak, hogy Jómundur Ólason soha nem pörgeti 3000/perc fölé a motort. Egyfelől a kavicsos utakon nem lehet száguldani, másfelől a 2,0 literes szívó benzinmotornak ilyenkor is van elég ereje. Az autó hosszú életének titka a kímélő használat mellett még a jó minőségű anyagokkal való rendszeres karbantartás. Végül meglett a válasz a kérdésre, a számláló egyszerűen megáll 999 999-nél, nem növekszik tovább a futásteljesítmény. Jómundur Ólason idő közben már egy új Skoda Octaviát használ a hétköznapokban, autóját pedig egy Rejkjaviki iskolában vizsgálják a gépjárműtechnikát tanuló dikákok.