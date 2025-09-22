Ez a Smart modell olyat tud, amitől leesik az álla

A hagyományos gyártók közül elsőként hajtotta végre az elektromos átállást a Smart márka, 2019 óta már csak villanymotoros autókat gyártott, és ugyanezt folytatták kínai (Geely) irányítás alatt is. Azonban a piac nagy úr, úgyhogy most újra van benzinmotoros autó a kínálatban: a Smart #5 EHD plug-in hibrid hajtással áll a vásárlók rendelkezésére.

Hibrid módban a kínai szabvány szerint 4,4 l/100 km-es átlagot ígér a Smart #5 EHD

Fotó: Smart

A Smart által használt Geely SEA műszaki alap képes a plug-in hibrid hajtás fogadására

Műszaki oldalról nem okozott különösebb gondot a villanyautóból plug-in hibridet készíteni, hogy a Geely SEA nevű műszaki alap alkalmas erre, a Smart #5 EHD esetén a Geely Galaxy M9-esből vették át a hajtást. Ez azt jelenti, hogy a kocsi orrába egy 1,5 literes, háromhengeres turbómotort szerelnek (163 LE/255 Nm), ami vagy hatótávnövelőként működik, vagy egy háromfokozatú válón keresztül képes közvetlenül is hajtani az első kerekeket. A hátsó kereket hajtó villanymotor továbbra is 272 LE teljesítményű. A padlóba a plug-in hibridek között nagynak számító 41,46 kWh kapacitású akkumulátort építenek be, a hátsó ülés alá kerül a benzintartály. Ekkora akkumulátorral a kínai szabvány szerint 252 km az elektromos hatótávolság, villámtöltéssel 20 perc alatt érhető el a 80%-os töltöttség. A Smart közlése szerint a kínai szabvány szerint 4,4 l/100 km-es benzinfogyasztással tud hibrid módban haladni az #5 EHD, miután lemerül az akkumulátora.

41,46 kWh kapacitású akkumulátor kerül a plug-in hibrid #5 EHD-be

Fotó: Smart

A Smart összesen 10 millió tesztkilométert futott a plug-in hibrid autóval – azt nem közölték, hogy ezek közül mennyi volt tényleges és mennyi szimuláció –, különösen tekintettel arra, hogy ne romoljon a komfort. Olyan jól elszigetelték a motorhangot, hogy alapjáraton mindössze 30 dBA a zajszint, ami mindössze 1 dBA-val magasabb az elektromos üzemmód zajszintjénél. Mivel megváltozott a tömegeloszlás, Németországban a Mercedes-Benz mérnökei hangolták újra a felfüggesztést. Kívülről arról lehet felismerni a benzinmotort is tartalmazó Smart #5 EHD-t, hogy a hátsó sárvédőjén van tanksapka.

