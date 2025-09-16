Több mint kétmillióra büntettek egy magyar sofőrt, ez volt a bűne

Nem mindennapi esettel találkoztak a Pest megyei rendőrök az M3-as autópályán. Egy áruszállító teherautót állítottak meg a napokban, és az ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a sofőr szakmai képesítési igazolványa lejárt, nem volt érvényes pályaalkalmassági minősítése, és engedélykivonata sem volt az árutovábbításhoz.

Ha a több adminisztratív jellegű probléma nem lett volna elég, összesen 28 tachográffal kapcsolatos jogsértést is elkövetett.

Nem ússza meg a sofőr

A szabálytalanságok miatt a sofőrre és a cégre is, amelynek dolgozik, több mint kétmilliós bírság várhat.