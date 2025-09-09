Hosszított sportautó? Shaquille O'Neal elintézte

Shaquille O’Neal nem csak azért vált világhírűvé, mert négyszer nyert bajnokságot az NBA-ben. Amellett, hogy 216 centis magasságával és 150 kilójával mindig is kilógott az észak-amerikai profi kosárlabdázók közül, sportolói évei alatt belekóstolt a filmezés világába is - az amerikai sztár 19 filmet jegyez. Az 53 éves legenda azonban az erős és drága sportautók iránti szenvedélyéről is híres. Bár azt mondja, “nem tudom minek van ennyi autóm”, 40, nem éppen átlagos négykerekű áll a garázsában. Sőt, újabb és újabb modelleket szerez be. Legutóbb az egyik leggyorsabb amerikai autóval, a Chevrolet Corvette C8-assal bővült a gyűjtemény, azonban a Shaq nem fért bele a középmotoros sportgépbe - szó szerint kilógott belőle. Még szerencse, hogy Amerikában mindenre van megoldás!

A Corvette Amerika ikonikus sportautója. Jelenleg a nyolcadik generációnál tartunk

Fotó: Chevrolet

Sportautó, amelyet a sztárra szabtak

Ekkor került képbe a kaliforniai Riverside-ban működő Effortless Motors, amely amellett, hogy a sztárvilágban népszerű autókereskedőnek számít, egyedi átalakításokat is véghez visznek. Hogy Shaq kényelmesen elférjen a Corvette-be, 50 centimétert kellett beletoldani az autóba, szerencsére egy lapos sportautónak jól áll, ha meghosszabbítják. Az átadás napján ugyanakkor nem várt problémába ütköztek: a gyárinál jóval nagyobb oldalüvegek közül az egyik megrepedt, így az eredeti tervekhez képest csak csúszással vehette át új autóját a sztár. A helykínálat mellett a teljesítményre sem lehet panasza majd az egykori kosarasnak, ugyanis a Hírességek Csarnokába is beválasztott egykori sportoló a Corvette 670 lóerős, Z06-os változat mellett döntött. Igaz, ennél is van feljebb a Corvette-kínálatban...