Búcsú a Mazda ikonikus tervezőjétől

76 éves korában elhunyt Tsutomu Matano, a Mazda korábbi vezető formatervezője, akinek számos felejthetetlen modellt köszönhetünk. A szakember a General Motorsnál majd a BMW-nél tevékenykedett, azonban az igazi sikereket a Mazdával érte el, miután 1983-ban csatlakozott a japán márkához - az 1989-ben debütált MX-5-ös sportautónak Matano volt a dizájnere a szintén híressé vált C. Mark Jordannel együtt. A többi pedig már történelem, ugyanis az MX-5-ös felforgatta a piacot, és rövid időn belül a világ legnépszerűbb kétüléses autójává vált.

Tsutomu Matano több legendás sportautó dizájnereként vonult be a történelembe

Fotó: Mazda

Több sportautó is a nevéhez fűződik

A Mazda Matanót bízta meg a második generációs MX-5-ös (NB) és a legendás, Wankel-motoros sportkocsi, az RX-7-es harmadik nemzedékének megrajzolásával is. Így aztán senkit sem ért meglepetésként, amikor 1999-ben az összes Mazda külsejéért felelős, vezető formatervezőnek nevezték ki. Miután 2022-ben távozott a cégtől, ipari formatervezést tanított közel két évtizeden keresztül San Franciscóban. Egy biztos: a Mazda nem lenne az a márka, amit ma ismerünk, ha Matano nem dolgozott volna a cégnél három évtizeden keresztül. Nem csak Japánban, hanem az egész autós szubkultúrában hatalmas tiszteletnek és megbecsülésnek örvendett.