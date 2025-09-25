Hírlevél

MX-5

Búcsú a Mazda ikonikus tervezőjétől

Sok helyen dolgozott, mégis a Mazdánál alkotott igazán maradandót. Elhunyt Tsutomu Matano, aki számos felejthetetlen sportkocsit tervezett.
MX-5legendaautós hírMazda

76 éves korában elhunyt Tsutomu Matano, a Mazda korábbi vezető formatervezője, akinek számos felejthetetlen modellt köszönhetünk. A szakember a General Motorsnál majd a BMW-nél tevékenykedett, azonban az igazi sikereket a Mazdával érte el, miután 1983-ban csatlakozott a japán márkához - az 1989-ben debütált MX-5-ös sportautónak Matano volt a dizájnere a szintén híressé vált C. Mark Jordannel együtt. A többi pedig már történelem, ugyanis az MX-5-ös felforgatta a piacot, és rövid időn belül a világ legnépszerűbb kétüléses autójává vált. 

Tsutomu Matano több legendás sportautó dizájnereként vonult be a történelembe Fotó: Mazda
Több sportautó is a nevéhez fűződik

A Mazda Matanót bízta meg a második generációs MX-5-ös (NB) és a legendás, Wankel-motoros sportkocsi, az RX-7-es harmadik nemzedékének megrajzolásával is. Így aztán senkit sem ért meglepetésként, amikor 1999-ben az összes Mazda külsejéért felelős, vezető formatervezőnek nevezték ki. Miután 2022-ben távozott a cégtől, ipari formatervezést tanított közel két évtizeden keresztül San Franciscóban. Egy biztos: a Mazda nem lenne az a márka, amit ma ismerünk, ha Matano nem dolgozott volna a cégnél három évtizeden keresztül. Nem csak Japánban, hanem az egész autós szubkultúrában hatalmas tiszteletnek és megbecsülésnek örvendett. 

Az MX-5-ös első nemzedékével egy sikersztori kezdődött a Mazdánál Fotó: Mazda
