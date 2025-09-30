Technológia semleges módon kezeli a közlekedés kihívásait a Suzuki

Két évtized után változtatta meg a márkajelzését a Suzuki, maradt a jól ismert S betű, azonban már nem 3D-s annak kialakítása, hanem ellaposodott. Ennek indoka, hogy a digitális képernyőkön könnyebben megjelenik az egyszerűsített márkajelzés, amelyet a gyakorlatban elsőként a Japan Mobility Show 2025 kiállításon (október 31-november 9) debütáló tanulmányautók kapnak meg. Ezen a seregszemlén azt próbálják megmutatni a kiállítók a látogatóknak, elképzeléseik szerint hogyan néz ki egy évtized múlva a mobilitás – ehhez passzoló módon a Suzuki közreadta a következő évtizedre szóló műszaki stratégiáját.

Jobbra az új Suzuki márkajelzés, amely jobban jelenik meg a digitális képernyőkön

Fotó: Suzuki

Elsőként azt emelik ki, hogy továbbra is a könnyű és biztonságos autókban hisznek, a Heartect platform továbbfejlesztésével mintegy 100 kg-os tömegmegtakarítást akarnak elérni – a motorkerékpárokon és autókon dolgozó mérnökök házon belüli eszmecseréjével már 80 kg megtakarítást beazonosítottak. A belső égés motorokkal szerzett több évtizedes tapasztalatok alapján hatékonyabb erőforrásokat fejlesztenek. Ennél hamarabb, már 2026 tavaszán megjelenhetnek az első Flexible Fuel motorok az autókban, amelyek már karbonsemleges üzemanyagok égetésére is alkalmasak; Indiában már több motorkerékpárt is átállítottak az E20-as benzinre. Nem hanyagolják az akkumulátoros-elektromos autók fejlesztését sem, az e Vitarát több más típus követi majd, amelyek közös jellemzője, hogy adott felhasználási területnek megfelelő méretű akkumulátort kapnak majd – ezzel lehet a tömeget optimalizálni.

Minden eszközzel a dekarbonizáción dolgozik a Suzuki

Fotó: Suzuki

A Suzuki gyárait és gyártásfolyamatát is a karbonsemleges közlekedés érdekében alakítják át

A szoftver-definiált járműveket annak megfelelően vezeti be a Suzuki a piacra, hogyan mutatkozik vásárlói igény az új funkciók irány. A márka első ilyen autója az e Vitara, amelyet továbbiak követnek. Gyártástechnológia terén leegyszerűsítik a folyamatokat, csökkentik az anyagok számát (ezen belül megnövelik az újrahasznosított forrásból származó anyagok mennyiségét), ami az életciklus végén megkönnyíti az újrahasznosítást is. Nem csak a gyártásfolyamatot, de magát a gyárat is fejlesztik, a japán Kosai gyárban idén júniusban átadott új fényezőüzem energiafelhasználását jelentősen csökkentették digitális folyamatok segítségével. A kedvező tapasztalatok alapján építik majd át a cégcsoport többi gyárát is.