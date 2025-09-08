Hatalmas rekordot ért el a Suzuki

Noha számunka a Suzuki kisautója egyet jelent a Swift névvel, a Suzuki csak 2004 novembere óta használja az egész világon egységesen ezt a jelölést, korábban csak exportpiacokon illetve a Japánban azon a modellnél használták, amit mifelénk Ignisként árultak. Szóval most nem 1984-től, hanem „csak” 2004 novemberétől számolják a 10 milliós értékesítést, amit 20 év és 8 hónap alatt sikerült elérni, ami sokkal gyorsabb, mint a nemrég szintén 10 milliós jubileumát ünneplő Wagon R esetén.
Indiában 2005 óta piacvezető a kategóriájában a Suzuki Swift
A globális stratégiai modellként kifejlesztett kisautót az évek során Japánban, Magyarországon, Indiában, Kínában, Pakisztánban és Ghánában gyártották és több mint 170 országban forgalmazták hivatalosan. Legnagyobb piaca India, ahová a legyártott mennyiség 60%-a ment, majd Európa következik 14%-kal, dobogós helyen van még Japán 8%-kal.
A Suzuki Swift története
2004.11. Japánban elindul a sorozatgyártás
2005.02. Magyarországon elindul a sorozatgyártás
2005.05. Indiában elindul a sorozatgyártás
2005.06. Kínában elindul a sorozatgyártás
2005.09. Megérkezik a Swift Sport
2008.06. Eladják az 1 milliomodik példányt
2009.11. Pakisztánban elindul a sorozatgyártás
2010.09. Japánban elindul a második generáció gyártása
2011.01. Eladják a 2 milliomodik példányt
2011.12. Megérkezik a második generációs Swift Sport
2013.01. Eladják a 3 milliomodik példányt
2014.08. Eladják a 4 milliomodik példányt
2016.04. Eladják az 5 milliomodik példányt
2017.01. Japánban elindul a harmadik generáció gyártása
2017.19. Megérkezik a harmadik generációs Swift Sport
2018.02. Eladják a 6 milliomodik példányt
2019.10. Eladják a 7 milliomodik példányt
2021.12. Eladják a 8 milliomodik példányt
2022.09. Ghánában megindul a sorozatgyártás
2023.10. Eladják a 9 milliomodik példányt
2023.12. Japánban elindul a negyedik generáció gyártása
2025.07. Eladják a 10 milliomodik példányt
