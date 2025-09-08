Hatalmas rekordot ért el a Suzuki

Noha számunka a Suzuki kisautója egyet jelent a Swift névvel, a Suzuki csak 2004 novembere óta használja az egész világon egységesen ezt a jelölést, korábban csak exportpiacokon illetve a Japánban azon a modellnél használták, amit mifelénk Ignisként árultak. Szóval most nem 1984-től, hanem „csak” 2004 novemberétől számolják a 10 milliós értékesítést, amit 20 év és 8 hónap alatt sikerült elérni, ami sokkal gyorsabb, mint a nemrég szintén 10 milliós jubileumát ünneplő Wagon R esetén.

2004 novemberében indult a globális Suzuki Swift története

Fotó: Marie Lizak / Seishi Media / Suzuki

Indiában 2005 óta piacvezető a kategóriájában a Suzuki Swift

A globális stratégiai modellként kifejlesztett kisautót az évek során Japánban, Magyarországon, Indiában, Kínában, Pakisztánban és Ghánában gyártották és több mint 170 országban forgalmazták hivatalosan. Legnagyobb piaca India, ahová a legyártott mennyiség 60%-a ment, majd Európa következik 14%-kal, dobogós helyen van még Japán 8%-kal.



2004 novembere óta negyedik generációjánál tart a kisautó

Fotó: Marie Lizak / Seishi Media / Suzuki

A Suzuki Swift története