Rendkívüli

Suzuki Swift

Hatalmas rekordot ért el a Suzuki

17 perce
Jól jelzi a Swift népszerűségét, hogy most csak a 2004 novembere után gyártott példányokat vették számításba. Korábban csak exportpiacokon használta a jelzést a Suzuki.
Noha számunka a Suzuki kisautója egyet jelent a Swift névvel, a Suzuki csak 2004 novembere óta használja az egész világon egységesen ezt a jelölést, korábban csak exportpiacokon illetve a Japánban azon a modellnél használták, amit mifelénk Ignisként árultak. Szóval most nem 1984-től, hanem „csak” 2004 novemberétől számolják a 10 milliós értékesítést, amit 20 év és 8 hónap alatt sikerült elérni, ami sokkal gyorsabb, mint a nemrég szintén 10 milliós jubileumát ünneplő Wagon R esetén.

2004 novemberében indult a globális Suzuki Swift története
2004 novemberében indult a globális Suzuki Swift története
Fotó: Marie Lizak / Seishi Media / Suzuki

Indiában 2005 óta piacvezető a kategóriájában a Suzuki Swift

A globális stratégiai modellként kifejlesztett kisautót az évek során Japánban, Magyarországon, Indiában, Kínában, Pakisztánban és Ghánában gyártották és több mint 170 országban forgalmazták hivatalosan. Legnagyobb piaca India, ahová a legyártott mennyiség 60%-a ment, majd Európa következik 14%-kal, dobogós helyen van még Japán 8%-kal.
 

2004 novembere óta negyedik generációjánál tart a kisautó
Fotó: Marie Lizak / Seishi Media / Suzuki

A Suzuki Swift története

  • 2004.11. Japánban elindul a sorozatgyártás
  • 2005.02. Magyarországon elindul a sorozatgyártás
  • 2005.05. Indiában elindul a sorozatgyártás
  • 2005.06. Kínában elindul a sorozatgyártás
  • 2005.09. Megérkezik a Swift Sport
  • 2008.06. Eladják az 1 milliomodik példányt
  • 2009.11. Pakisztánban elindul a sorozatgyártás
  • 2010.09. Japánban elindul a második generáció gyártása
  • 2011.01. Eladják a 2 milliomodik példányt
  • 2011.12. Megérkezik a második generációs Swift Sport
  • 2013.01. Eladják a 3 milliomodik példányt
  • 2014.08. Eladják a 4 milliomodik példányt
  • 2016.04. Eladják az 5 milliomodik példányt
  • 2017.01. Japánban elindul a harmadik generáció gyártása
  • 2017.19. Megérkezik a harmadik generációs Swift Sport
  • 2018.02. Eladják a 6 milliomodik példányt
  • 2019.10. Eladják a 7 milliomodik példányt
  • 2021.12. Eladják a 8 milliomodik példányt
  • 2022.09. Ghánában megindul a sorozatgyártás
  • 2023.10. Eladják a 9 milliomodik példányt
  • 2023.12. Japánban elindul a negyedik generáció gyártása
  • 2025.07. Eladják a 10 milliomodik példányt
     

 

