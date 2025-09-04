Esztergom büszkesége lehetne a Suzuki Victoris, amelynek gyári videójában magyar helyszínek láthatók – galéria

Victoris, azaz győztes névre hallgat a Suzuki legújabb modellje, amelyet most lepleztek le Indiában. Könnyen lehet, hogy ez, vagy egy ehhez nagyon hasonló autó felkerül majd az esztergomi gyár palettájára is, hiszen az autó legfontosabb ismérve, hogy a megjelenése az e Vitara nevű villanyautóra hajaz, tehát a márka legújabb, hozzánk csak néhány hét-hónap múlva érkező új megjelenését viseli már magán. Méret tekintetében egyébként nem lenne változás, a 2600 mm-es tengelytávolság ugyanakkora, a 4360 mm-es karosszériahossz 6 centivel múlja felül az aktuális S-Cross-t. Utóbbi 2013 óta készül hazánkban, már két komolyabb átalakításon is túl van.

Osztott fényszóróval, látványosabb LED-es világítással hoz újat a Suzuki Victoris

Fotó: Suzuki

A Suzuki nem kommentálja jövőbeli terveivel kapcsolatos pletykákat, de az elég árulkodó, hogy az egyik gyári videóban magyar helyszíneket lehet felfedezni. Hősök tere, Clark Ádám tér (bár itt a körforgalom közepére egy, a videóban szerepet játszó szobrot képzelt a digitális technika), az Etyek-Biatorbágy útvonalon lévő kanyar – csak hogy néhányat említsünk a helyszínek közül, amelyeken azért úgy trükköztek-tükröztek a valósággal, hogy a jobbkormányos autó a számára megszokott helyen haladjon. Itt látható a kérdéses videó a magyar hátterekkel:

Szóval hivatalosan nincs információ az Esztergomban gyártott S-Cross utódlásról, nemhivatalosan itt egy centire ugyanakkora, modern megjelenésű és -digitális szolgáltatásokat nyújtó szabadidő-autó, amelyről valamiért azt gondolták, hogy magyar környezetben mutat igazán jól. Csak remélni tudjuk, hogy hamarosan majd személyesen is meggyőződhetünk majd arról, hogyan is néz ki a Victoris a hazai utakon.

Magyar helyszíneken látjuk a Victorist a gyári videóban

Fotó: Suzuki

De térjünk rá magára az autóra, amely elöl kettéosztott fényszórót kapott, fent világító LED-csík köti össze a lámpákat, a szélén szegmensekre tagolták a menetfény. Ez utóbbi motívum ismétlődik a bumeráng-szerűen az autó teljes szélességét elfoglalva ívelt hátsó lámpában. A szabadidő-autós jelleget erősítik a kerékjáratokat is megkörnyékező fényezetlen fekete műanyag burkolatok, elöl-hátul persze ott a jellegzetes ezüst betét. A tetőt már úgy rajzolták meg a formatervezők, hogy adja magát a kontrasztos fényezés – 7 egyszerű és 3 fekete tetővel kombinált árnyalat közül lehet választani –, az esztergált felületű felnik aerodinamikailag optimalizált darabok.