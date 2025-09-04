Esztergom büszkesége lehetne a Suzuki Victoris, amelynek gyári videójában magyar helyszínek láthatók – galéria

Victoris, azaz győztes névre hallgat a Suzuki legújabb modellje, amelyet most lepleztek le Indiában. Könnyen lehet, hogy ez, vagy egy ehhez nagyon hasonló autó felkerül majd az esztergomi gyár palettájára is, hiszen az autó legfontosabb ismérve, hogy a megjelenése az e Vitara nevű villanyautóra hajaz, tehát a márka legújabb, hozzánk csak néhány hét-hónap múlva érkező új megjelenését viseli már magán. Méret tekintetében egyébként nem lenne változás, a 2600 mm-es tengelytávolság ugyanakkora, a 4360 mm-es karosszériahossz 6 centivel múlja felül az aktuális S-Cross-t. Utóbbi 2013 óta készül hazánkban, már két komolyabb átalakításon is túl van.
A Suzuki nem kommentálja jövőbeli terveivel kapcsolatos pletykákat, de az elég árulkodó, hogy az egyik gyári videóban magyar helyszíneket lehet felfedezni. Hősök tere, Clark Ádám tér (bár itt a körforgalom közepére egy, a videóban szerepet játszó szobrot képzelt a digitális technika), az Etyek-Biatorbágy útvonalon lévő kanyar – csak hogy néhányat említsünk a helyszínek közül, amelyeken azért úgy trükköztek-tükröztek a valósággal, hogy a jobbkormányos autó a számára megszokott helyen haladjon. Itt látható a kérdéses videó a magyar hátterekkel:
Szóval hivatalosan nincs információ az Esztergomban gyártott S-Cross utódlásról, nemhivatalosan itt egy centire ugyanakkora, modern megjelenésű és -digitális szolgáltatásokat nyújtó szabadidő-autó, amelyről valamiért azt gondolták, hogy magyar környezetben mutat igazán jól. Csak remélni tudjuk, hogy hamarosan majd személyesen is meggyőződhetünk majd arról, hogyan is néz ki a Victoris a hazai utakon.
De térjünk rá magára az autóra, amely elöl kettéosztott fényszórót kapott, fent világító LED-csík köti össze a lámpákat, a szélén szegmensekre tagolták a menetfény. Ez utóbbi motívum ismétlődik a bumeráng-szerűen az autó teljes szélességét elfoglalva ívelt hátsó lámpában. A szabadidő-autós jelleget erősítik a kerékjáratokat is megkörnyékező fényezetlen fekete műanyag burkolatok, elöl-hátul persze ott a jellegzetes ezüst betét. A tetőt már úgy rajzolták meg a formatervezők, hogy adja magát a kontrasztos fényezés – 7 egyszerű és 3 fekete tetővel kombinált árnyalat közül lehet választani –, az esztergált felületű felnik aerodinamikailag optimalizált darabok.
Az utastérben sokfelé találkozunk ismerős kapcsolókkal, de azért bőven vannak új elemek is, mint a műszerfalon és ajtókárpiton megjelenő puha tapintású műbőr kárpit, a 64 színű hangulatvilágítás az anyósülés előtti díszbetét mögül világít, a csúcsmodellbe fűthető-szellőztethető első ülések kerülnek. A kormány mögött egy 10,25 colos monitor jelenti a műszeregységet opciós a felnyíló műanyag lapot használó fel-a-fejjel kijelző. A központi érintőképernyő 10,1 colos képátlójú és az Amazon Alexa segítségével működik a beszédvezérlés funkció. A légkondicionáló a PM2.5-ös méretű részecskék számát figyeli, a kapcsolódó alkalmazás segítségével (ami nem csak okostelefonon, de okosórán is fut) a használó távolról beindíthatja az utastér-levegő tisztítása funkciót. Immár 11 nézetet biztosít a körkamera-rendszer, a vezetőtámogató rendszer már 2-es szintű önvezetésnél tart, azaz képes magától távolságot- és sávot tartani, de a sofőrnek mindig képesnek kell lennie visszavennie az irányítást.
Ugyanarra a Heartect nevű műszaki alapra épül a Suzuki Victoris, mint az Esztergomban jelenleg gyártott típusok, de azért egy kicsit alakítottak a technikán. Alapmotorként az 1,5-ös szívó négyhengerest kínálják 12 voltos lágyhibrid segítséggel (103 LE/139 Nm), az Indiában fontos CNG földgázas változatnál nincs indítógenerátor és alacsonyabb a teljesítmény (benzinnel 101 LE/137 Nm, földgázzal 88 LE/122 Nm). Végül ott a Strong Hybrid fantázianevű hajtás, amely itt már nem a Suzuki saját fejlesztésű rendszere, hanem a stratégiai partner Toyotától származó öntöltő hibrid hajtás. Ennél az 1490 köbcentis háromhengeres benzinmotor (92 LE/122 Nm) és egy villanymotor (80 LE/141 Nm) szállítja a 115 LE rendszerteljesítményt. Egyelőre az indiai szabvány szerinti fogyasztásadatokat tudjuk, eszerint a Strong Hybrid 3,5 l/100 km-t tud, míg a kézi váltós alapmodell 4,7 l/100 km-es fogyasztással üzemel. Az S-Cross esetén 5,1-5,4 l/100 km a szabványos fogyasztás, ez olyan jelentős mérséklődés, ami a CO2-kibocsátás alapján adóztató európai országokban jelentősen olcsóbb fenntartást eredményez. Noha már lehet jelentkezni 10 000 rúpia befizetésével a Suzuki Victoris vásárlására, a vételárakat még nem árulták el.