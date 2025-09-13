A szilárdtest akkumulátor kapcsán sok gyártó nyilatkozott már úgy, hogy ez jelentheti azt a technológiai előrelépést, amellyel az elektromos autók hatótávolsága elérheti a legtakarékosabb benzines vagy dízel modellekét. A bonyolult technika alapja az, hogy szilárd anyagot (pl. kerámia) használnak az akkumulátorban elektrolitként, ezen keresztül pedig gyorsabban mozognak az ionok. Vagyis adott egységnyi méretű akkumulátor sokkal több energiát tud tárolni, mint a ma használt, leginkább elterjedt lítium-ion telepcsomagok. A másik nagy előnye, amiről nem szívesen beszélnek a biztonság: a szilárdtest technikával lényegesen kisebb a tűz- és robbanásveszély.

1000 kilométer feletti hatótáv is reális a szilárdtest akkumulátorral

Fotó: Mercedes-Benz

A Mercedes lesz a szilárdtest technika éllovasa?

A Mercedes EQS eddig is a legnagyobb hatótávolságú villanyautók közé tartozott, ám az új akksival ellátott prototípussal korábban elképzelhetetlen mutatványt hajtottak végre a stuttgarti cég szakemberei. A Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) és az amerikai Factorial Energy közös fejlesztéseként megvalósult járművel Stuttgartból töltés nélkül autóztak a svédországi Malmőbe. Az egészben az a szenzáció, hogy az 1205 kilométeres út végén 137 kilométerre elegendő energia maradt az autóban! Az EQS sorozatgyártású változatához képest a szilárdtest akkus prototípus akkumulátora 25%-kal nagyobb kapacitású, miközben a telep fizikai méretei és tömege sem nőtt. A piaci bevezetés természetesen még odébb van, a Mercedes illetékesei korábban azt nyilatkozták, hogy 2030 környékére tehető a technológia tömeggyártásban való megjelenése.