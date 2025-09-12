Kiderült, hogy milyen színű autót vásárolnak a legtöbben – a válasz meglepő

Az odáig rendben, hogy a magánvásárlók helyett a cégflották beszerzései határozzák meg a jármű-utcaképet, azt viszont nehéz lenyelni, hogy a beszerzési trendek gyakorlatilag teljesen lenullázták az élénk, színes autók jelenlétét. Márpedig így van, derül ki az Instacar és a JóAutók.hu felméréséből. Az ingyenes gépjármű-lekérdezést biztosító platform megvizsgálta több mint 1 millió, az applikációján keresztül ellenőrzött autó adatait gyártási évek és színek szerint.

Egyre kevesebb a vidám, színes autó

Fotó: Fiat

A színesek már nem nyerők

Míg a '90-es években gyártott autók többsége (56%) színes, addig az elmúlt 10 évben készült autók esetében ez az arány töredékére esett vissza. A 90-es években gyártott autók fele kék (20%), piros (16%), vagy zöld (14%), de még az azóta szinte teljesen eltűnt lilából is több ezret gyártottak. ,„Az előző évtizedekben láthatóan nagyot változott a trend. Az elmúlt 10 évben négyből már három autó (76%) fekete, fehér vagy szürke; és csak négyből egy (24%) kapott ettől eltérő színt” – mondta Pintye János, az Instacar alapítója.

A kék továbbra is népszerű, bár a '90-es évekhez képest az aránya megfeleződött (9%). Piros fényezést csak körülbelül minden 20. (6%) autó kap. A zöld, bár kezd újra népszerű lenni, még mindig csak 2%-os arányt képvisel. A 2024-es gyártású – ellenőrzött – autók harmada szürke (34%), negyede fehér (26%), ezt a fekete követi 16%-kal. Közel minden 10. autó kék (9%), minden 20. pedig piros (5%), vagy zöld (5%). A bevállalósabb színek természetesen a sportkocsik között még mindig gyakoriak, aki pedig nem ragaszkodik bizonyos árnyalathoz, annak egyszerűbb a dolga. A JóAutók.hu vezérigazgatója, Halász Bertalan hozzátette: „A hirdetési idők alapján azt látjuk, hogy minden autó közül a feltűnő pirosak, narancsok kelnek el a leggyorsabban. A zöldeknek, sárgáknak közel három hónapot is várniuk kell a vevőre. A visszafogott fekete, fehér, szürke, kék színek a középmezőnybe tartoznak a hirdetés idejét tekintve.”

A szürke szín roppant népszerű Fotó: Skoda

Fotó: IvoHercik.com

A legbiztonságosabb szín

A Monash Egyetem mintegy 850 ezer baleset adatait elemezte annak érdekében, hogy kiderítse, mely autószín a legbiztonságosabb: nos, a fehér autók esetén a legkisebb a baleseti kockázat! A fehérekhez képest a fekete autók esetén nappal 12%-kal, éjszaka és rossz látási viszonyok között 47%-kal nagyobb a valószínűsége a balesetnek. A piros, kék és szürke színek is 7-11%-kal emelkedettebb kockázatot jelentenek a legbiztonságosabb fehérhez mérten. A jármű színe tehát nem csak esztétikai, de biztonsági kérdés is, amelyre használt autóvásárlás során érdemes figyelmet fordítani.