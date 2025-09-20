Sokan várták a szocializmusban, hogy végre övék legyen!

Manapság minden héten újabbnál újabb autótípusokat mutatnak be, a vásárlók döbbenetes mennyiségű modell közül válogathatnak. Azonban a szocializmusban más volt a helyzet. Nem csak a megrendelt autókra vártak évekig az emberek, hanem egyes típusok megjelenésére is. Hatalmas hír volt, amikor egy-egy friss típusról információk szivárogtak ki. Íme, egy 1968-as cikk az akkori újdonságokról!

A szocializmusban kifejezetten nagy érdeklődés övezte az új Skoda premierjét

Fotó: Autó-Motor

A csehszlovák gépjárműipar ez évben új típuscsaládok kialakítását tűzte ki céljául — közli a „Pragopress” sajtóiroda legfrissebb tájékoztatója. Ez a program 1968-ban a személygépkocsiknál egész sor esztétikai, menettulajdonsági, biztonsági és természetesen minőségi változásban nyilvánul meg. Arról már mi is adtunk hírt, hogy a Skoda-gyár piacra hozza 1100-MB jelzésű modelljét, amely az eddigi 1000-MB-től a fejlesztés első fázisában csupán motorikusan tér el. A folyamatosan bevezetésre kerülő változások viszont egyaránt érintik mind a természetesen továbbra is forgalomba kerülő 1000-es modellt, mind a nagyobb motorteljesítményű 1100-ast. Mindkét konstrukciónál tovább tökéletesítik a motor egyes alkotóelemeit, módosítják a váz-szerkezet néhány pontját, a fékberendezést, valamint a hátsó futóművet. Még ez év folyamán sor kerül az 1100-MB formai módosítására is, de ez csupán a tetőszerkezet hátsó traktusát, valamint a hátsó ablak kialakítását, illetve méretét változtatja meg. Ilyen módon meg nagyobbodik a hátsó ülések feletti légtér, ugyanakkor fokozódik a tetőszerkezet szilárdsága. A hír szerint egyidejűleg az utastér belsejében még a műszerfal, valamint a biztonsági öv bekapcsoló szerkezetének eddigi formája változik meg. A leírt kivitelű Skoda-1100 sorozatgyártását 1968 harmadik negyedében kezdik el, és ezt a modellt mint átmeneti konstrukciót jelzik. Ez előhírnöke a teljesen új karosszériával tervezett, 1969 végén, esetleg 1970 elején bemutatásra kerülő nagyobb hengerűrtartalmú, nagyobb teljesítményű Skoda típusoknak. Az 1968 során piacra kerülő Skoda 1100-MB de Luxe típus jellemző műszaki adatai: Teljes hossza 4170 mm, szélessége 1620 mm, magassága terheletlenül 1380 mm. Teherbírása 375 kg. A motort ikerporlasztóval látják el és 1107 cm3 hengerűrtartalommal 4800 percenkénti fordulatszám mellett 52 SAE lóerőt teljesít. A kocsi maximális sebessége 135 km/ó. Ebből kitűnik, hogy a lóerőtöbbletet nem az 1000-MB-vel szembeni sebesség növelésre, hanem inkább a gyorsulási érték javítására fordítják. Ugyanis az 1100-as motorral 0-tól 80 km/óráig 15 másodperc alatt gyorsítható az új kocsi. Ugyanakkor norma szerinti üzemanyag fogyasztása 100 km-re 7,7 liter. Még talán csak azt jegyezzük meg, hogy a motor hengerűrtartalmának növelését az eddigi 68 mm-es furat 72 mm-re történő nagyobbításával érték el; a dugattyú lökethossza továbbra is 68 mm marad.