Elengedték a szegedi rendőrök a szondázás után, amit ezután tett, arra nincs magyarázat - videó

Vasúti átjárónál tartottak közúti ellenőrzést a rendőrök Szegeden, az autósok szonda megfújása hajthattak tovább, amennyiben az eredmény negatív volt.

A Bpiautosok.hu egyik olvasója előtt haladó sofőrt is ellenőrizték: rendben megfújta a szondát, és mivel nem ivott, továbbengedték. Csakhogy néhány másodperccel később ugyanez a sofőr a vasúti átjáró piros jelzésén hajtott át gondolkodás nélkül.

Szonda után szabálytalanság - videó:

A rendőrök ekkor éppen másokat ellenőriztek, így a szabályszegést valószínűleg nem vették észre. A videón látható még két budapesti jelenet is, ezeknél gyalogosok voltak veszélyben.