Maximális pontszámot kapott a tanulóvezető a vizsgán, elképesztő indoklással mégis megbukott

Egy kanadai család aggodalmát fejezte ki az ontariói közúti vizsgáztatással kapcsolatban, miután tanulóvezető lányuk a hibátlan pontszám ellenére megbukott a vezetői vizsgán.

Tesla tanulóvezető okozott gondot

Fotó: Unsplash

A tinédzser lány a család Teslájával vizsgázott, miután a másik autó éppen nem volt elérhető. Miután teljesítette a vizsgát és 100 százalékos eredményt kapott, a vizsgáztató mégsem adta meg neki az engedélyt arra hivatkozva, hogy az autó „túlságosan high-tech”, konkrétan megemlítve a regeneratív fékrendszert és a zöld jelzésre való figyelmeztetést.

Ezért bukott meg a tanulóvezető

A vizsgáztató továbbá azzal érvelt, hogy a tanuló „nem használta a fékpedált”, annak ellenére, hogy a lány teljes mértékben uralta a járművet, és nem követett el hibákat a vizsgaútvonalon.

Ez nem az első alkalom, hogy egy Tesla okozott sikertelen közúti vizsgát. Kaliforniában 2021-ben egy 16 éves diák megbukott a vizsgán, mert a vizsgáztató úgy érezte, hogy az autó "magától lassul" a regeneratív fékezés miatt. A médiafigyelemre a kaliforniai közlekedési hatóság (DMV) közbelépett, tisztázva, hogy a regeneratív fékezés önmagában nem lehet bukás alapja, és a diák eredményét később sikeresre változtatták.