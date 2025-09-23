Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

autós hír

Maximális pontszámot kapott a tanulóvezető a vizsgán, elképesztő indoklással mégis megbukott

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiába ért el százszázalékos eredményt a vizsgán, újra kell próbálkoznia egy fiatal sofőrnek. A tanulóvezető autójával volt a gond.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírTeslajogosítványtanulóvezető

Egy kanadai család aggodalmát fejezte ki az ontariói közúti vizsgáztatással kapcsolatban, miután tanulóvezető lányuk a hibátlan pontszám ellenére megbukott a vezetői vizsgán.

Tesla, tanulóvezető
Tesla tanulóvezető okozott gondot
Fotó: Unsplash

A tinédzser lány a család Teslájával vizsgázott, miután a másik autó éppen nem volt elérhető. Miután teljesítette a vizsgát és 100 százalékos eredményt kapott, a vizsgáztató mégsem adta meg neki az engedélyt arra hivatkozva, hogy az autó „túlságosan high-tech”, konkrétan megemlítve a regeneratív fékrendszert és a zöld jelzésre való figyelmeztetést.

Ezért bukott meg a tanulóvezető

A vizsgáztató továbbá azzal érvelt, hogy a tanuló „nem használta a fékpedált”, annak ellenére, hogy a lány teljes mértékben uralta a járművet, és nem követett el hibákat a vizsgaútvonalon.

Ez nem az első alkalom, hogy egy Tesla okozott sikertelen közúti vizsgát. Kaliforniában 2021-ben egy 16 éves diák megbukott a vizsgán, mert a vizsgáztató úgy érezte, hogy az autó "magától lassul" a regeneratív fékezés miatt. A médiafigyelemre a kaliforniai közlekedési hatóság (DMV) közbelépett, tisztázva, hogy a regeneratív fékezés önmagában nem lehet bukás alapja, és a diák eredményét később sikeresre változtatták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!