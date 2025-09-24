Téligumi-teszt 2025: a mezőny felét nem tudják ajánlani

Történetük legnagyobb téligumi-tesztjén vannak túl az ADAC/ÖAMTC autós klubok és társszervezeteik, a 2025-ös kiadásban 31 abroncsnak kellett bizonyítania képességeit. Még a szakembereket is meglepte, hogy a mezőny fele nem ajánlott minősítéssel végzett. Ezúttal a 225/40 R18 méretű abroncsokat vizsgálták, ami manapság a kompakt- és középkategóriában elterjedt méret, először sorolták be a gumikat Premium, Qualiy és Budget (drága, közepes és olcsó árfekvés) osztályba.
Nem meglepő módon a drága abroncsok végeztek az élen, különösen a Környezeti terhelés fejezetben (futásteljesítmény, kopás és fogyasztás tartozik ide) remekeltek ezek, de a menetbiztonság terén is jól teljesítenek. A Goodyear prognosztizált futásteljesítménye 76 000 km, épp csak megelőzve a Michelin garnitúráját. Kivételt a Kleber Krisalp HP3 és a Nokian Tyres WR Snowproof P gumik jelentenek, amelyek télies útviszonyok között gyengélkednek, ezért ebben a kategóriában épp csak lemaradnak a jó minősítésről. A legjobb teljesítményt a Goodyear UltraGrip Performance 3 nyújtotta, amely a legsokoldalúbb abroncsként végzett az élen, megelőzve a Michelin Pilot Alpin 5-öst és a Bridgestone Blizzak 6-ost.
A középső árkategóriába sorolt 11 garnitúra közül 3 csak elégséges minősítéssel zár, így ezeket már nem tudják vásárlásra ajánlani a szakemberek, a maradék 8 elégséges eredménye azt jelenti, hogy bizonyos fenntartásokkal ezek megfelelő abroncsok lehetnek az autósoknak. Az eredménylista végén szereplő 11 garnitúra a menetbiztonság terén mutatott teljesítménye alapján érdemelte ki a kifogásolható minősítést, ezek komoly rizikót jelentenek a téli közlekedés során.
Feltűnő, hogy ez a 11 garnitúra mind az olcsóbb árfekvésű abroncsok közül került ki.
Meg kell jegyezni, hogy a Budget-szegmensből két abroncs elégséges eredményt ért el, amivel keveset autózóknak életképes alternatívát jelenthetnek; a Momo W-20 North Pole és a Matador MP93 Nordicca feltételesen ajnlható. A leggyengébb eredményt a Syron Everest 2 érte el, ami a klasszikus téligumi-csapdába került: télies útviszonyok között jól teljesít, ellenben száraz és nedves aszfalton borzasztóan gyenge, ami miatt a legutolsó helyre sorolták.
Az utóbbi években télen nem annyira a havas-jeges, sokkal inkább a száraz és nedves útviszonyok a jellemzőek, épp ezért helyeznek erre nagy hangsúlyt az ADAC/ÖAMTC szakemberei a tesztelés során. Nedves aszfalton 80 km/órás tempóról fékezve óriási eltéréseket tapasztaltak, amíg a Goodyear abronccsal szerelt autó már 31,7 méter után állt, a Syron gumisnak 47,1 méterre volt szüksége a lelassuláshoz – ez a második legrosszabb eredménynél is 5 méterrel, azaz egy teljes autóhosszal rosszabb! A 15,4 méteres fékút-különbség azt jelenti, hogy ahol a Goodyear abroncs már áll, a Syron gumival szerelt autó még 45-46 km/órás sebességgel halad – ilyen tempónál komoly következményei lehetnek egy ütközésnek.
Noha alapvetően mutatja az egyes abroncsok teljesítményét a vételár-kategóriájuk, az alapján nem lehet egyértelmű döntést hozni, hiszen felfelé és lefelé is vannak eltérő eredmények, amelyek csak egy ilyen abroncsteszt során jönnek elő.