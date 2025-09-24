Hírlevél

Rendkívüli

ÖAMTC

Téligumi-teszt 2025: a mezőny felét nem tudják ajánlani

34 perce
Olvasási idő: 7 perc
Idén 31 garnitúrát vizsgáltak az ADAC/ÖAMTC autós klubok. A téligumi-teszt alapján 15 garnitúrát nem tudnak jó szívvel ajánlani a szakemberek.
Történetük legnagyobb téligumi-tesztjén vannak túl az ADAC/ÖAMTC autós klubok és társszervezeteik, a 2025-ös kiadásban 31 abroncsnak kellett bizonyítania képességeit. Még a szakembereket is meglepte, hogy a mezőny fele nem ajánlott minősítéssel végzett. Ezúttal a 225/40 R18 méretű abroncsokat vizsgálták, ami manapság a kompakt- és középkategóriában elterjedt méret, először sorolták be a gumikat Premium, Qualiy és Budget (drága, közepes és olcsó árfekvés) osztályba.

Egy Volkswagen T-Roc kanyarodik havas úton a 2025-ös téligumi-teszten.
31 garnitúrát vizsgáltak az idei téligumi-teszten, ezek közül 15 elvérzett a menetbiztonság terén
Fotó: ÖAMTC

Nem meglepő módon a drága abroncsok végeztek az élen, különösen a Környezeti terhelés fejezetben (futásteljesítmény, kopás és fogyasztás tartozik ide) remekeltek ezek, de a menetbiztonság terén is jól teljesítenek. A Goodyear prognosztizált futásteljesítménye 76 000 km, épp csak megelőzve a Michelin garnitúráját. Kivételt a Kleber Krisalp HP3 és a Nokian Tyres WR Snowproof P gumik jelentenek, amelyek télies útviszonyok között gyengélkednek, ezért ebben a kategóriában épp csak lemaradnak a jó minősítésről. A legjobb teljesítményt a Goodyear UltraGrip Performance 3 nyújtotta, amely a legsokoldalúbb abroncsként végzett az élen, megelőzve a Michelin Pilot Alpin 5-öst és a Bridgestone Blizzak 6-ost.

ADAC, Winterreifen, Test, Winterreifentest, Ivalo, 2022
Fotó: Marc Wittkowski

A középső árkategóriába sorolt 11 garnitúra közül 3 csak elégséges minősítéssel zár, így ezeket már nem tudják vásárlásra ajánlani a szakemberek, a maradék 8 elégséges eredménye azt jelenti, hogy bizonyos fenntartásokkal ezek megfelelő abroncsok lehetnek az autósoknak. Az eredménylista végén szereplő 11 garnitúra a menetbiztonság terén mutatott teljesítménye alapján érdemelte ki a kifogásolható minősítést, ezek komoly rizikót jelentenek a téli közlekedés során. 

Feltűnő, hogy ez a 11 garnitúra mind az olcsóbb árfekvésű abroncsok közül került ki.

 Meg kell jegyezni, hogy a Budget-szegmensből két abroncs elégséges eredményt ért el, amivel keveset autózóknak életképes alternatívát jelenthetnek; a Momo W-20 North Pole és a Matador MP93 Nordicca feltételesen ajnlható. A leggyengébb eredményt a Syron Everest 2 érte el, ami a klasszikus téligumi-csapdába került: télies útviszonyok között jól teljesít, ellenben száraz és nedves aszfalton borzasztóan gyenge, ami miatt a legutolsó helyre sorolták.

 

Nagy eltéréseket tapasztaltak nedves aszfalton a téligumi-teszten

Az utóbbi években télen nem annyira a havas-jeges, sokkal inkább a száraz és nedves útviszonyok a jellemzőek, épp ezért helyeznek erre nagy hangsúlyt az ADAC/ÖAMTC szakemberei a tesztelés során. Nedves aszfalton 80 km/órás tempóról fékezve óriási eltéréseket tapasztaltak, amíg a Goodyear abronccsal szerelt autó már 31,7 méter után állt, a Syron gumisnak 47,1 méterre volt szüksége a lelassuláshoz – ez a második legrosszabb eredménynél is 5 méterrel, azaz egy teljes autóhosszal rosszabb! A 15,4 méteres fékút-különbség azt jelenti, hogy ahol a Goodyear abroncs már áll, a Syron gumival szerelt autó még 45-46 km/órás sebességgel halad – ilyen tempónál komoly következményei lehetnek egy ütközésnek.

Noha alapvetően mutatja az egyes abroncsok teljesítményét a vételár-kategóriájuk, az alapján nem lehet egyértelmű döntést hozni, hiszen felfelé és lefelé is vannak eltérő eredmények, amelyek csak egy ilyen abroncsteszt során jönnek elő.

Német logika szerint minél kisebb egy szám, annál jobb az eredmény
Német logika szerint minél kisebb egy szám, annál jobb az eredmény

 

 

