Téligumi-teszt 2025: a mezőny felét nem tudják ajánlani

Történetük legnagyobb téligumi-tesztjén vannak túl az ADAC/ÖAMTC autós klubok és társszervezeteik, a 2025-ös kiadásban 31 abroncsnak kellett bizonyítania képességeit. Még a szakembereket is meglepte, hogy a mezőny fele nem ajánlott minősítéssel végzett. Ezúttal a 225/40 R18 méretű abroncsokat vizsgálták, ami manapság a kompakt- és középkategóriában elterjedt méret, először sorolták be a gumikat Premium, Qualiy és Budget (drága, közepes és olcsó árfekvés) osztályba.

31 garnitúrát vizsgáltak az idei téligumi-teszten, ezek közül 15 elvérzett a menetbiztonság terén

Fotó: ÖAMTC

Nem meglepő módon a drága abroncsok végeztek az élen, különösen a Környezeti terhelés fejezetben (futásteljesítmény, kopás és fogyasztás tartozik ide) remekeltek ezek, de a menetbiztonság terén is jól teljesítenek. A Goodyear prognosztizált futásteljesítménye 76 000 km, épp csak megelőzve a Michelin garnitúráját. Kivételt a Kleber Krisalp HP3 és a Nokian Tyres WR Snowproof P gumik jelentenek, amelyek télies útviszonyok között gyengélkednek, ezért ebben a kategóriában épp csak lemaradnak a jó minősítésről. A legjobb teljesítményt a Goodyear UltraGrip Performance 3 nyújtotta, amely a legsokoldalúbb abroncsként végzett az élen, megelőzve a Michelin Pilot Alpin 5-öst és a Bridgestone Blizzak 6-ost.

Fotó: Marc Wittkowski

A középső árkategóriába sorolt 11 garnitúra közül 3 csak elégséges minősítéssel zár, így ezeket már nem tudják vásárlásra ajánlani a szakemberek, a maradék 8 elégséges eredménye azt jelenti, hogy bizonyos fenntartásokkal ezek megfelelő abroncsok lehetnek az autósoknak. Az eredménylista végén szereplő 11 garnitúra a menetbiztonság terén mutatott teljesítménye alapján érdemelte ki a kifogásolható minősítést, ezek komoly rizikót jelentenek a téli közlekedés során.

Feltűnő, hogy ez a 11 garnitúra mind az olcsóbb árfekvésű abroncsok közül került ki.

Meg kell jegyezni, hogy a Budget-szegmensből két abroncs elégséges eredményt ért el, amivel keveset autózóknak életképes alternatívát jelenthetnek; a Momo W-20 North Pole és a Matador MP93 Nordicca feltételesen ajnlható. A leggyengébb eredményt a Syron Everest 2 érte el, ami a klasszikus téligumi-csapdába került: télies útviszonyok között jól teljesít, ellenben száraz és nedves aszfalton borzasztóan gyenge, ami miatt a legutolsó helyre sorolták.