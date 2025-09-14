Ezek még igazi terepjárók voltak!

A HungaroLadától tartós tesztre átvett új Nivával (Autó-Motor 1995/15) az idei esztendő valamennyi terepralifutamán jelen voltunk. Ez adta az ötletet, hogy korábbi beszámolóink után rendhagyó módon most a hazai mezőny legerősebb, versenyzésre speciálisan átalakított Ladájával vessük össze terepjárónkat. A Syncro Tereprali Team versenygépe első pillantásra számos különbséget mutat - a megváltoztatott főbb szerkezeti elemekről nem is beszélve ugyanis karosszériájának alapját még a régi Niva adta. (Az átalakításokat a Bertalan és Dévényi karosszéria-műhelyben végezték el.) A versenyváltozatról hiányoznak a lökhárítók, csak az elsőt helyettesíti gallytörő rács. Az első oldalablakokat plexiből, míg a hátsókat fémlemezből készítették védekezésül az erdőben esetlegesen becsapódó ágak ellen. A Niva eredeti 15-ös keréktárcsáival szemben, némi átalakítás után 16 colos Suzuki-felnik kerültek a versenygépre, így a szériához képest sokkal durvább mintázatú gumik is szerelhetők rá. A szabályok értelmében nem egy, hanem két pótkereket rejt az utastér. Előírás az úgynevezett porlámpák használata is, amelyeket az utólagosan felszerelt hátsó légterelő szárnyban rögzítettek. A pilótafülkéből hiányoznak a gumiszőnyegek, valamint az ajtóborítások, s nincs hátsó üléssor sem. Hatpontos öv, beépített oltórendszer, valamint szabvány bukóketrec gondoskodik a versenyzők biztonságáról. Az oltórendszer a motorháztető két sarkán elhelyezett kapcsolóval kívülről is működésbe hozható, akárcsak az áramtalanító berendezés.

A polgári változat is komoly terepjáró, a versenykivitel azonban még kevésbé ismer akadályokat

Fotó: Autó-Motor

150 lóerős volt a versenyre felkészített terepjáró

Alaposan eltér a szériától a versenygép műszerezettsége is. A pilóta előtt mindössze két visszajelző található, a fordulatszámé és a vízhőfoké az olajnyomásról egy sárga lámpa ad tájékoztatást. A kapcsolókat (ablaktörlő, kompresszoros légkürt, világítás) a vezető és a navigátor is eléri, de ezeknek a kezelése általában a segédpilóta feladata. Nélkülözhetetlen volt egy tripmaster, azaz méterszámláló beépítése, amelynek használatával találják meg a célba vezető, helyes utat a versenyzők. A láthatatlan specialitások közül kiemelkedik a terepező Niva erőforrása, amely az 1,7 literes szériamotorral szemben 2 literes, s az olasz rokon, a FIAT terméke.

A megközelítőleg 150 lóerős, benzinbefecskendezős motor a torinói autógyár Argenta modelljéből származik,

és Rákosi László motormester műhelyében kapta meg végső „fazonját”. A versenyeken felmerülő nagyobb és erőteljesebb igénybevétel miatt az autó futóművén is változtatni kellett. Az alsó háromszöglengőkarokat külön rúddal kitámasztották a karosszériához. Hosszú kísérletezés után sikerült erősebbet találni az eredeti gyári rugók helyére. Természetesen megerősítették a rugótányért, s a tartó szilentblokkok helyére fémperselyek kerültek. A verseny-Niva oldalanként két-két teleszkópot kapott, és a kormányösszekötőt is átdolgozták.