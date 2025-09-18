Brutális: olyasmi történt ezen a törésteszten, amire senki nem számított

Az Euro NCAP (European New Car Assessment Programme, azaz Európai Újautó-értékelő Program) egy független, nonprofit szervezet, amely az Európában forgalmazott új autók biztonságát értékeli és minősíti. A szervezetet a brit Transport Research Laboratory alapította, ma viszont már hét európai kormány és az Európai Bizottság támogatásával működik. A célja, hogy a kötelező jogszabályi előírásoknál szigorúbb töréstesztekkel valós és összehasonlítható információkat nyújtson a fogyasztóknak az autók biztonságáról. A modelleket 0-tól 5-ig terjedő skálán, csillagos rendszerben értékelik. Minél több csillagot kap egy jármű, annál magasabb a biztonsági szintje.

A törésteszten négycsillagos minősítést kapott az MG modellje, ám egy kellemetlen meglepetés is történt

Fotó: Euro NCAP

Váratlan esemény a törésteszten

Az Euro NCAP közleménye szerint az új MG 3-as kisautó négycsillagos minősítést szerzett a legutóbbi törésteszt fordulóban, amire elsőre senki sem kapná fel a fejét, hiszen nem kiemelkedően jó vagy rossz eredmény. Azonban a brit-kínai modell frontális, eltolásos ütközési tesztjénél a vezetőülés rögzítő mechanizmusa meghibásodott, ami korábban még nem fordult elő az Euro NCAP 1997 óta íródó tesztelési történetében.

A hiba miatt a vezetőülés lényegében elcsavarodott az ütközés erejétől, ami megnövekedett erőhatásokat gyakorolt a próbabábu jobb lábára.

Bár a probléma súlyos, az Euro NCAP jelenlegi pontozási rendszere nem teszi lehetővé, hogy egy ilyen hiba miatt pontlevonás járjon, így a jármű négycsillagos minősítése megmaradt, köszönhetően a más területeken nyújtott jó teljesítményének (például az ütközéselkerülő rendszereknek).

A teszt eredményei rávilágítanak arra, hogy az apró hibák milyen komoly hatással lehetnek a sérülés kockázatára, különösen a kisebb járműveknél. Az MG bejelentette, hogy módosítják a vezetőülés rögzítését, októbertől pedig a vezetőoldali légzsákot, de ezek a változtatások nem érintik a már értékesített autókat. Dr. Aled Williams, az Euro NCAP programigazgatója elmondta, hogy a szervezet felülvizsgálja a protokolljait, hogy a jövőben jobban tükrözzék az ilyen kritikus meghibásodásokat a minősítésekben, még akkor is, ha a jármű összességében jól teljesít.