Kiderült, mennyire zsebbenyúlós az új Toyota

Már 2018-ban bemutatkozott a Toyota e-Palette elnevezésű jármű első prototípusa, majd 2021-ben a Tokiói Olimpiai Játékokon már továbbfejlesztett változatban indult meg a tesztüzem. Önvezető autónak tervezték a járművet, a technika a padlóban és a kocsi elejében-hátuljában található, az érzékelőknek a négy sarokban lévő oszlop ad helyet, maximalizálva a hasznos teret. Az elmúlt években is folyamatos volt a fejlesztés, és most piacra dobták a szériaváltozatot – apró szépséghiba, hogy egyelőre nem önvezető járműről van szó, hanem hús-vér emberi sofőrrel üzemel a jármű. Jelen állás szerint legkorábban 2027-ben lesz kész a hardver és a szoftver, ami lehetővé teszi majd a 4-es szintű, azaz emberi beavatkozást nem igénylő önvezetést; felár ellenében az addig üzemelő járművekbe is beépíthető lesz majd a technika utólag.

Már gyártják a Toyota e-Palette-et, de csak 2027-től lesz képes az önvezetése

Fotó: Toyota

Azzal próbálja meggyőzni a vásárlókat a Toyota, hogy ugyanaz a jármű többféle szerepkörben is tud működni, akár egy nap alatt többször is képes átalakulni. A reggeli és esti csúcsidőszakban személyszállítóként tud üzemelni az e-Palette, majd a déli órákban ételt-italt lehet árulni belőle, este pedig egyfajta mobil közösségi térként baráti találkozók helyszíne lehet. Kérdés, mennyi időbe telik az egyes funkciók közötti váltás, mert az nem derül ki a sajtóanyagból. Az egyik oldalfal két darab nagy méretű tolóajtót tartalmaz, itt találjuk a kerekesszék/babakocsi használatát megkönnyítő rámpát (amelyet a japán szabványban megkövetelt és arrafelé betartott 15 cm-es padkamagassághoz igazítottak, a légrugók segítségével 10 cm-rel lejjebb tudja ereszteni egyébként 37 cm-es magasságban lévő padlóját az autó).

Aktuálisan az e-Palette a legdrágább, egyben leglassabb Toyota

Egyébként nem kiemelkedőek a Toyota e-Palette tulajdonságai, a karosszéria 4,95 méter hosszú, 2,08 méter széles, 2,65 méter magas, ezen belül a hasznos tér 2,86 méter hosszú, 1,78 méter széles és 2,13 méter magas. A tengelytávolságot nem árulták el, csak azt, hogy a fordulókör 13 méter átmérőjű. Minden bizonnyal japán emberekkel számoltak, amikor meghatározták a személyszállító funkciónál lényeges vezető+4 ülő- és 12 állóhely kapacitást. A hajtómotor 204 LE/266 Nm teljesítményű, az akkumulátor 72,82 kWh kapacitású, ami a WLTP-szabvány szerint körülbelül 250 km-es hatótávolságot biztosít a 80 km/óra csúcssebességű járműnek. Villámtöltéssel 40 perc (90 kW), fali töltővel (6 kW) 12 óra a töltési idő, a fedélzeti töltő természetesen kétirányú, tehát energiaforrásként is használható a telep. Az tette lehetővé a forgalmazás előrehozását, hogy a by-wire kormányzás (a kormánykerék és a kerekek között csak elektronikus kapcsolat van) jóvoltából könnyen be tudták építeni a vezető munkahelyét.