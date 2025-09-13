Sorshúzáson dől el, ki vehet a Dakar-sikereket ünneplő Toyota Landcruiserből

A Toyota Auto Body nevű, a Toyota tulajdonában lévő és alapvetően nekik dolgozó beszállító saját hatáskörben ment a Dakarra egy Toyota Landcruiserrel, és az utolsó 12 alkalommal sorozatban megnyerte a sorozatgyártású autók kategóriáját. Ennek megünneplésére készítették el a Rally Raid nevű változatot, amelyet csak 12 példányban készítenek, ezen felül még további 12 csomagot értékesítenek, amellyel a meglévő Toyota Landcruiser GR Sport-okat építik át az új specifikációnak megfelelően. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel első körben begyűjtik a jelentkezéseket (szeptember 11-28. között lehet jelentkezni kiválasztott japán márkakereskedésekben), majd kisorsolják, kik vásárolhatnak az autóból illetve az átalakítócsomagból, és a tervek szerint decemberben adják át az autókat.

Megkapja az egyébként jövő tavasztól adott áthangolt felfüggesztést a Toyota Landcruiser Rally Raid

Fotó: Toyota

Ránézésre a legnagyobb változást a 18 colos Enkei könnyűfém felnik jelentik, amelyekre 285/60 méretű terepmintás Toyo abroncsokat szerelnek. Áthangolt felfüggesztést (rugók, lengéscsillapítók, szilentek) építenek be, ami a komfort megőrzése mellett javítja a stabilitást; nem készítettek új hangolást a 12+12 darab autó miatt, hanem pár hónappal előrehozták a sorozatgyártásban 2025 márciusától adott módosított felfüggesztést. A féknyergeket és vonószemeket pirosra festik, alumínium alsó védőlemezeket és Rally Raid feliratú sárfogó gumikat is használnak némi fólia-dekor mellett. Az utastérben átkárpitozzák fekete-sötétpirosra az első sportüléseket, a pohártartók mögé ragasztják a limitált szériát jelző fém plakettet. Műszakilag nincs változás a Toyota Landcruiser GR Sport Rally Raid limitált szériánál, a 3,3 literes V6-os turbódízel 307 LE/700 Nm teljesítményű, ez 10 fokozatú automatikus váltón keresztül hajtja a kerekeket.

