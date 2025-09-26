Vihar pusztította el a Toyota motorgyárát, késik a Yaris Cross – videó

Szeptember 22-én, délután 1 óra körül csapott le a vihar a Toyota brazíliai Porto Felizben található motorgyárára, amely súlyos pusztítást végzett az üzemben. A több mint 100 km/órás szél letépte a gyártócsarnok tetejét, az egyik oldalfal is súlyosan károsodott, a jórészt automatizált gyártósor elázott, illetve volt, ahol fél méteres vízben álltak a gépek. Az udvaron fákat csavart ki a vihar, illetve legalább egy autót is felborított. Tíz személy szenvedett könnyebb sérülést a vihar során, őket a gyár autóin szállították kórházba.

Fotó: Toyota

A Toyota motorgyár csarnoképületének 80%-áról tépte le a tetőt a vihar

A Toyota motorgyárában aktuálisan a Corolla és a Corolla Cross számára készítettek motorokat, illetve a napokban indult volna a brazil piacon újdonságnak számító Yaris Cross (nem az európai, hanem a thaiföldi változatot viszik Dél-Amerikába) motorjának gyártása. Az eredeti tervek szerint októberben dobták volna piacra a kis szabadidő-autót, ezt most meghatározatlan időre elhalasztották. Most azon van a japán cég, hogy más motorgyáraiból megszervezze a kiesett kapacitás pótlását – nem is a darabszám, hanem a hosszabb logisztikai útvonal miatt jelent nehézséget –, illetve szeretnék a lehető leggyorsabban felmérni az üzem állapotot, és dönteni annak sorsáról.

2016-ban adták a Toyota motorgyárat Porto Felizben, kapacitása évi 108 ezer erőforrás. Az üzem 80%-a megsemmisült a viharban, nincs értelme kijavítani a jelenlegi épületet, azt le kell bontani és újjáépíteni, valószínűleg a vízkárt szenvedett gépsort is újra kell telepíteni. Egyelőre a Polgári Védelem lezárta a helyszínt, kárenyhítésre vagy épp kárfelmérésre még nem került sor.

