1,5-3 millió Ft árkedvezménnyel teszi elérhetővé takarékos autóit a Toyota

Szeptembertől Olaszország jelentős támogatást ad az állam az alacsony károsanyag-kibocsájtású autók vásárlásához, amihez hozzájönnek még egyéb kedvezmények is – így lehet akár 1,3 millió Ft-ért új Dacia Springet vásárolni Lombardiában. A Toyota azzal próbálja kihasználni ezt a támogatást, hogy most az elektrifizált autóira 4-8000 euró, azaz 1,5-3 millió Ft kedvezményt ad, a japánok által nagyra tartott technológiasemlegesség jegyében a hibrid, plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos autókra is kapnak kedvezményt a vásárlók.

Az állami ökobónusz mellé ad 4-8000 euró árkedvezményt a Toyota olasz forgalmazója

Fotó: Toyota

Autóbeszámításnál jár a Toyota-kedvezmény, hiszen azzal csökken csak a CO2-terhelés

Első körben a Yaris és Yaris Cross vásárlói 4800 eurós kedvezményt kapnak (amivel 19 950 illetve 23 950 euróra mérséklődik az indulóár), a plug-in hibrid C-HR esetén 4950 euró a kedvezmény, míg az akkumulátoros-elektromos bZ4X 8000 eurós kedvezményben részesül. A Toyota annyi megkötést tesz, hogy csak autócserével (legalább 5 hónapja a vásárló nevén lévő autó beszámításával) érvényes ez a kedvezmény, mert csak így lehet garantálni, hogy az új, alacsony fogyasztású autó forgalomba helyezésével csökken a közlekedés CO2-terhelése.