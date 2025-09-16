Itt vannak a gyári képek a Toyota Corolla frissítéséről

Világautóként számos változatban gyártják a Toyota Corollát, csak Kínában egyszerre négy arccal lehet megvásárolni. Ezek közül az egyik hamarosan megváltozik, hiszen a forgalmazás előtt kötelező módon a kínai védjegy-adatbázisban megjelentek a frissített változat fényképei.

Pörölycápa-orrot tesznek a 2018 óta készülő Toyota Corolla szedánra

Fotó: Toyota / MIIT

Csak félig újul meg a Toyota Corolla

Ezeken az aktuális pörölycápa-arcot látjuk a mifelénk 2018, Kínában 2019 augusztusa óta kínált kompakt szedán orrán, ezen kívül pedig mindössze annyi változás történik a kínai modellen, hogy befeketítik a hátsó lámpákat. Méretben nincs és műszakilag se lesz változás, utóbbi azt jelenti, hogy az 1,8-as hibrid hajtás (140 LE) és a 2,0 literes szívómotor (172 LE) közül lehet választani. Nem valószínű, hogy eljut hozzánk ez a Prius-arcú Toyota Corolla, mi egy generációváltás keretében kapjuk meg az új megjelenést.

