A Toyota pszichológiai húzása, ami csökkentheti a fogyasztást

Globálisan meglévő jelenség, hogy a plug-in hirid használók nem töltik az akkumulátorukat, lényegében egyszerű hibridként használva azt – a nagyobb tömeg miatt nagyobb fogyasztás mellett. Az okok sokfélék, például hogy a céges üzemanyagkártyával csak a benzint fizetik, az áram saját zsebből megy, de ott van az is, hogy utcán parkol a cégautó, ezért nincs lehetőség tölteni. A Toyota Research Institute által kifejlesztett ChargeMinder alkalmazás az adatok alapján sikeresen tudja ösztönözni a plug-in hibrid használókat az akkumulátor töltésére.

Megfelelő időben és helyen emlékeztet az elektromos töltésre a Toyota ChargeMinder, amivel rávezetik a plug-in hibrid használót a megfelelő magatartásra

Fotó: Toyota Research Institute

Lassú rászoktatással veszi rá az elektromos töltésre a plug-in használókat a Toyota alkalmazása

Több mint tucatnyi viselkedéskutatás eredményét vették figyelembe az algoritmus megírásakor, amelynek eredményeként az alkalmazás akkor emlékeztet az elektromos töltésre, amikor jó eséllyel az könnyen megvalósítható. Például korábban már töltötték az adott helyen az autót (otthon, munkahely), munkaidő eleje van nap vége van, tehát kényelmesen van idő a töltésre. A tapasztalatok alapján az ilyen célzott, ösztönző emlékeztetők 50%-kal hatékonyabbak az állandó (megálláskor megjelenő) töltésre való figyelmeztetésnél azáltal, hogy nem radikálisan akarják megváltoztatni a használó viselkedést, hanem kis lépésekben vezeti azt a globális CO2-kibocsátást eredményező irányba. Idővel maguk a használók is jobban odafigyelnek a Toyota ChargeMinder figyelmeztetésekre, mert azzal csökken a benzinfogyasztás, azaz ritkábban kell tankolni menniük.