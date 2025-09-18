Megvizsgáltak egy traffipaxfotót a rendőrök, ők is alig hitték el, amit láttak rajta – fotó

Az nem kifejezés, hogy a valaha volt egyik legfurcsább felvételt készítette egy orosz traffipax. Egy autó az 50-es sebességhatárt jelentősen túllépve, 187 km/h-s sebességgel közlekedett Moszkvában, a felvétel vizsgálata azonban tartogatott egy komoly meglepetést.

A fotón az autó vezetője nem, helyette egy kutya látható a kormány mögött. Az persze biztos, hogy nem a kis méretű corgi vezette az autót, a sofőr szándékosan tarthatta maga elé az állatot, hogy ne bukjon le.

A traffipax fotója:

A 137 km/h-s sebességtúllépés éppen elég súlyos szabálysértés ahhoz, hogy a trükközés ellenére a rendőrség utánajárjon, ki vezette az autót.