autós hír

Megvizsgáltak egy traffipaxfotót a rendőrök, ők is alig hitték el, amit láttak rajta – fotó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
50 helyett 187 km/h-s sebességgel mértek be egy autót Oroszországban. Ember helyett valami mást látott a traffipax a kormány mögött.
autós hírtraffipaxkutyarendőrség

Az nem kifejezés, hogy a valaha volt egyik legfurcsább felvételt készítette egy orosz traffipax. Egy autó az 50-es sebességhatárt jelentősen túllépve, 187 km/h-s sebességgel közlekedett Moszkvában, a felvétel vizsgálata azonban tartogatott egy komoly meglepetést.

A fotón az autó vezetője nem, helyette egy kutya látható a kormány mögött. Az persze biztos, hogy nem a kis méretű corgi vezette az autót, a sofőr szándékosan tarthatta maga elé az állatot, hogy ne bukjon le.

A traffipax fotója:

A 137 km/h-s sebességtúllépés éppen elég súlyos szabálysértés ahhoz, hogy a trükközés ellenére a rendőrség utánajárjon, ki vezette az autót.

 

 

