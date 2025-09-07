Hírlevél

autós hír

A rendőrök is meglepődtek, mit tett a BMW-s a 468 ezres büntetése után

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az nem kifejezés, hogy túl gyorsan hajtott egy autós Somogyban. A traffipax felvételének megtekintése után nem magyarázkodott.
A somogyi rendőrök szeptember 2-án Ötvöskónyi belterületén mértek be egy autóst, aki a traffipax felvétele alapján a megengedett 50 helyett 126 km/h-s sebességgel száguldott a településen.

traffipax
Traffipax Fotó: Police.hu

A traffipax után

A járőrök megállították a 27 éves kutasi sofőrt, aki a maximálisan kiszabható büntetést kapta: nyolc büntetőpontot véstek be számára a nyilvántartásba, e mellé 468 ezer forint közigazgatási bírságot kapott. A férfi a pénzbüntetést a helyszínen befizette.

Két nappal később, szeptember 4-én mozgó sebességellenőrzés során mértek be egy másik autóst, aki Sántos belterületén lépte át 23 km/h-val az 50-es sebességhatárt. A férfi adatainak ellenőrzése során megállapították, hogy a sofőrt a hatóságok korábban már jogerősen eltiltották a járművezetéstől, ennek ellenére ült a volán mögé.

A 26 éves kaposvári lakost a helyszínen elfogták és előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Emellett persze a gyorshajtásért is felelnie kellett, 50 ezer forint közigazgatási bírsággal és négy előéleti ponttal szankcionálták a rendőrök.

 

