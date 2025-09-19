Nagy hibát követett el egy magyar autós két egymást követő reggel, félmilliójába került

2077-en lépték át a sebességhatárokat az elmúlt héten Bács-Kiskunban. A traffipax által bemért szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint.

Egy Toyota sofőrjét két egymást követő reggelen méterre pontosan ugyanonnan, ugyanott mérték be az 5205. számú úton. Szeptember 10-én a megengedett 50 helyett 120-szal, másnap pedig 111 km/h-s sebességget hajtott. Az első kép reggel 7.36-kor, a másnapi 7.39-kor készült.

Íme a traffipax fotói:

A két kirívó sebességtúllépésért 522 ezer forintnyi bírságra számíthat a sofőr. Ha megállították volna, összesen 14 büntetőpont is lenne a jogosítványában – 18 pont elérésekor elveszik a jogosítványt, ami csak utánképzés elvégzése után lehet visszaszerezni.