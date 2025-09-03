Utcabált tartottak, amikor a századik teherautót borotválta le a vasúti híd

Michigan államban található Lansing városa, ahol Pennsylvania sugárúton található vasúti híd alatti átjáró magassága 12 láb, azaz 3,65 méter. Manapság már 4 méteres űrszelvénnyel építik az infrastruktúrát, és bizony rendszeresen vannak olyan teherautó-sofőrök, akik nem veszik figyelembe az egyébként többszörösen kihelyezett, magasságkorlátozásra figyelmeztető táblákat és balesetet okoznak. A Big Penny becenevű híd eddig kivétel nélkül győztesen került ki az összetűzésekből. Most megünnepelték azt a sikert, hogy 2004 óta a századik áldozatát gyűjtötte a híd. A nagy esemény alkalmából utcabált rendeztek, 12 órával később már a 101. áldozat is megvolt.

Utcabállal ünnepelték meg a Big Penny nevű átjáró századik áldozatát

Fotó: 12ft0

További utcabálok lesznek, mert Lansing nem tervezi az aluljáró átépítését

A város egyébként nem tervezi az aluljáró átépítését, a teherautókat fogyasztó híd ma már látványosságnak számít, a Google Maps térképen is így található meg az egyébként saját weboldallal is rendelkező tereptárgy. Az utcabál szervezője egyébként az a STUPID Lansing nevű civil szervezet (Society for Totally Useless Pranks and Immature Dumbassery), amely a hídnak szemeket és fogsort is készített. Noha az USA-ban nem szokták engedni az infrastruktúra ilyen dekorációját, Lansing városa kivételt tett, azt remélik ugyanis, hogy a vérszomjas híd látványa meghátrálásra kényszerítheti az eltévedt teherautó-sofőröket.