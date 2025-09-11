Busz elé kanyarodott egy autó Budapesten, dőltek az utasok, mint a dominók – videó

Három olyan felvételt is készítettek a Bpiautosok.hu olvasói, amelyekben közös, hogy nagy tömegű járműnek kellett vészfékeznie figyelmetlen, szabálytalan sofőr miatt. Többször is hajszálon múlt az ütközés.

Figyelmetlenül kanyarodó autós miatt kellett vészfékeznie egy busznak Budapesten. Centiken múlt az ütközés.

Az első eset Kispesten, az Ady Endre úton történt. Egy Mazda sofőrje balra akart kanyarodni, de manővere közben közvetlenül egy utasokkal teli busz elé vágott. A buszvezető hatalmasat fékezett, az utasokon jól látható, milyen erővel lassult a jármű. Remélhetőleg személyi sérülés sem történt.

Három eset, három hajszálon múlt ütközés - videó:

A második felvétel az M0-s autóúton, az M7-es csomópontnál készült. Egy autós a terelésben a forgalomtól elzárt területre hajtott, és közben egy nyerges vontatót is hirtelen megállásra kényszerített. A sofőr csak vészfékezéssel tudta elkerülni az ütközést, miközben a kék autó már szinte a holtterében volt. A helyzet tanulsága: a tereléseknél érdemes előre figyelni, melyik sáv hová vezet, és nem az utolsó pillanatban kapkodni – jelen esetben mindkét sáv ugyanoda vitt volna.

A harmadik eset Pécel és Isaszeg között, a nagytarcsai elágazásnál történt augusztus 8-án. Egy személyautó figyelmetlenül fordult ki egy érkező kamion elé, amely csak vészfékezéssel tudta elkerülni az ütközést. Az adott kereszteződésben különösen nehéz a beláthatóság, a balra kanyarodók szinte 45 fokos szögből érkeznek, és sok járműből nem látszik jól a jobbról érkező forgalom.