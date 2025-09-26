A BMW legmodernebb gyára nyílt meg Debrecenben!

Ahogyan Debrecen felé robogunk az autópályán, majd az M3-asról lekanyarodva szinte azonnal meglátjuk a BMW teljesen új, hipermodern gyárát, alighanem másnak is eszébe juthat, hogy Magyarország tényleg autóipari nagyhatalommá vált. Pedig már hét éve annak, amikor bombaként robbant a hír: a BMW-csoport Magyarországot, azon belül pedig Debrecent választotta új gyáregységének helyszínéül, ahol a vadonatúj Neue Klasse modellek összeszerelése folyik majd. Sok közép-kelet európai ország is versenyben volt egymással a gyár építéséért, végül sehol sem találtak olyan kedvező körülményeket, mint a hajdú-bihari megyeszékhelyen.

Büszkék lehetünk erre is: az iX3-as nagyfeszültségű akkumulátorait is Debrecenben szerelik össze

Fotó: BMW

Debrecen a BMW-csoport leginnovatívabb üzeme

A komplexum kapuján belépve egyáltalán nem olyan érzése támad a látogatónak, mintha egy rideg autógyárba érkezne: meleg színek és barátságos, nagy terek fogadják a főépületbe érkezőket. No meg egy remek kantin, ahol ottjártunkkor kék munkaruhában álltak sorban a dolgozók, a pénteki menüben többek között füstölt sajtkrémleves és rakott padlizsán szerepelt. Az ünnepélyes megnyitóra várva megtekinthettük a roppant látványos, 2022 júniusában lerakott gigászi alapkövet, de a lényeg természetesen ezután következett. A nyitóceremónián Hans-Peter Kemser, a gyár igazgatója volt az első felszólaló, aki elmondta, hogy Debrecenben nem egyszerűen csak egy újabb üzem épült.

Debrecen hálózati gyárként ötvözi a világ különböző helyszínein bevált legjobb gyakorlatokat.

Például a présüzem a Spartanburgban (USA) és Swindonban (Egyesült Királyság) használt rendszerek mintájára épült fel, illetve a karosszériaüzemben előzetesen közel ezer ipari robot elhelyezését és folyamatait szimulálták digitálisan. De ami igazán meghökkentő, az a mesterséges intelligencia használata: AI értékeli ki az egyes munkafolyamatokat, és ha a legcsekélyebb hibát érzékeli a minőség terén, valós időben üzenetet küld a dolgozóknak. Az sem szokványos, hogy ebbe a gyárba még gáz sincs bekötve: a BMW Group 32 üzeme közül elsőként a debreceni gyár működik kizárólag megújuló energiaforrásból származó árammal.