Retróbb a retrónál – 100 éves autó, elhiszi, hogy egyszer ilyenek jártak az utakon?

A 60-as években is voltak kényelmes és felhasználóbarát autók, ezért a 20-as évek emberpróbáló technikájára már akkoriban is nosztalgiával tekintettek vissza. Az alábbiakban az Autó-Motor Egy modern autó 1923-ból címmel megjelent, 1961-es cikkét közöljük a már akkor bőven veteránnak számító Tatra 4/12-esről!

70 km/órás végsebességre volt képes a 3,4 méter hosszú veterán

Fotó: Autó-Motor

A veterán járgány és sztorija

Joggal kérdezhetik olvasóink: mi jut eszünkbe, hogy amikor annyi új kocsi leírásával vagyunk adósok, egy öreg autó történetével foglalkozunk? De bizonyára meg is bocsátják ezt nekünk, ha alaposabban szemügyre veszik ezt az immár kereken 40 esztendős de mindenesetre legalább 38-39 éve szaladgáló Tatra 4/12-es modellt. Akkor igazolva látják a címet, hogy a „bádogtacskó" - erről van szó - egy valóban komoly autó. Ez a véleménye annak a sok szakembernek is, aki a müncheni Deutsches Museumban nap mint nap megcsodálhatja az ottani öreg Tatra alvázat, amely drótkötélre függesztve mutogatja magát. Itt hallani olyan epés megjegyzéseket, miszerint ez nem csupán a Volkswagen közeli rokona, hanem édes unokabátyja a ma annyira divatos Citroën-2-CV, sőt a legújabb Ami-6 típusnak, no meg az ugyancsak francia Dyna-Panhard és más nemzetiségű, más kivitelű, de mégiscsak a Tatrát idéző újdonságoknak. Nem is választanak rossz mintát, akik az egykori Nesselsdorfi Vagongyár, a mai Tatra Művek világhírű tervezőjének, Hans Ledwinkanak 1921-ben kigondolt 4/12-es modelljét igyekeznek felújítani. Erről a kocsiról csak azok mertek rosszat mondani, akik nem ismerték. Így járt annakidején még 1931-ben Pompor Ferenc gépkocsivezető is, amikor egy elegáns Chrysler kocsi kormánya mögül ült át az Unitas bérautófuvarozó cég BL-018-as Tatrájának kopott volánjához.

A csendes járású amerikai jármű után annyira ijesztő volt számára a sziszegő, dohogó és zörgő 12-es Tatra, hogy este meg is mondta az igazgatónak, bizony nem mer még egyszer kimenni vele.

Amikor megnyugtatták, hogy ez a kis autóbohóc akkor megy legjobban, amikor minden része zakatol, már bátrabban merte nyomni a pedált. A tejescsuporhoz hasonló Zenith karburátorból pedig a hosszú szívócsöveken keresztül addig igyekezett a benzin és levegő keverék a két hengerhez - mégpedig felülszelepelt, OHV hengerekhez, amíg a 70-80 km/ó-s sebességet is elérte a kocsi. És nem esett szét! Annyira nem esett szét, hogy Pompor Feri bácsi, aki már együtt öregszik meg a bádogtacskóval, ma is mindennap megtesz vele legkevesebb 120 kilométernyi utat. Illetve nem mindennap, mert szombaton leáll és csak hétfőn kezd újból. Neki is kell a pihenés, meg ilyenkor szunyókál a kocsi is a rákospalotai házacska garázsnak kinevezett szárnyában. Közben ugyan egy-egy órára felébreszti, hogy meghúzigálja csavarjait, letisztítsa, zsírozza az egyszerű szerkezeteket. Ennél többet nem is igen kíván a hűséges jószág, amely 1923-ban vagy 24-ben kerülhetett ki a gyárból. Eleinte személyeket szállított a dobozszerű karosszéria, később pedig átalakították a hátulját, és most egy kis tábla azt hirdeti: önsúly 980 kg, raksúly 500 kg és két személy. Az egyik személy mindig Feri bácsi, a másik többnyire a 45-ös Építőipari Vállalat valamelyik embere. Az utóbbi nyolc esztendőben ugyanis ennél a cégnél jár megszakítás nélkül, SA-02-25 rendszámot viselve a Tatra, mint a 15. Tefu állományába tartozó guruló műemlék. Hogy jól bírja-e a strapát? Tessék megnyugodni, még egyszer sem késett a szállítmány, a bádogtacskó 1080 kmc-es motorja télen-nyáron kitűnően indul, váratlan üzemzavarról szó sem lehet, hacsak a gumik, tudja hányadik garnitúra nem pukkannak egyet. Igaz, a zseniálisan épített, igénytelen motor ma már nem adja le az eredeti 12 lóerőt, és az egykor csodaszámba ment 100 km-re csupán 7 literes benzinfogyasztás is megnövekedett.