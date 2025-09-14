Több mint félmillió tagjával a harmadik legnagyobb németországi autós klub az ACV Automobil-Club Verkehr, amely most közvélemény-kutatásban vizsgálta, hogyan járulnak hozzá a vezetőtámogató rendszerek a közúti biztonság fejlődéséhez. Németországban a hetvenes évekhez képest 80%-kal csökkent a halálos kimenetelű közúti balesetek száma úgy, hogy közben többszörösére emelkedett a forgalom, de a végső cél, a Vision Zero, azaz nulla közlekedési haláleset eléréséhez szükség van a modern vezetőtámogató rendszerekre is.

Használják, de mivel hibás működést is tapasztalnak, a sofőrök nem bíznak a vezetőtámogató rendszerekben

Fotó: ACV

Saját bőrükön élik át az emberek, hogy tévesen működnek a vezetőtámogató rendszerek

Ezt elismerik a Civey által elvégzett kutatásban részt vevő válaszadók is, akik egyben kétségeiket is kifejezik a technológiával szemben. A megkérdezettek 40%-a tapasztalja rendszeresen a vezetőtámogató rendszer hibás működését, a válaszadók közel negyede korlátozva érzi magát a segédek miatt. Az ACV üdvözli azt a lépést, hogy az EU kötelezővé tett vezetőtámogató rendszereket, de azzal szeretné kiegészíteni a szabályozást, hogy minőségi elvárásokat is fogalmazzon meg a jogszabályalkotó a rendszerek működésével kapcsolatban. Például a táblafelismerők még mindig sokat hibáznak, gyakran téves sebesség-információt mutatva az autóvezetőnek. A megbízhatóan működő vezetőtámogató rendszerek nagyban javítanák a technológia elfogadását.

