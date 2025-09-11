Olyat tud ez az új autó, amit a Teslák sem – ráadásul olcsóbban

Akkor irányult az autós világ figyelme a kínai Leapmotor cégre, amikor a Stellantis bejelentette, hogy közös vállalatot alapít velük, átveszi tőlük a nemzetközi piacon való forgalmazás terhét. Az egész projektet egy kicsit megakasztották az EU védővámjai, de hamarosan indul az egész pályás letámadás kontinensükön. Első körben nem a piac legnépesebb szegmenseiben lépett piacra a Leapmotor, hanem a városi miniautónak számító T03-ast és a középkategóriás C10-es szabadidő-autót kínálta, de ez most megváltozik. A B10-essel a kompakt szabadidő-autók között indulnak harcba a vásárlókért, a B05-össel pedig az alsó-középkategóriába lépnek be egy-egy villanyautóval.

Kínában már fokozott Ultra változatban is megmutatták a Leapmotor kompakt villanyautóját

Fotó: Leapmotor

Keret nélküli ajtókkal jön a sportos villanyautó

Sportos személyautóként hivatkoznak a Leapmotor B05-ösre, mindezt úgy, hogy a műszaki tartalomról egyelőre semmit nem tudunk. Amit látunk, azok a sportos arányok, a keret nélküli ajtók, a szélességet hangsúlyozó hátsó lámpa, a 19 colos felnik. Kínában Leapmotor Lafa 5 néven fogják forgalmazni az autót, annak már az Ultra változatát is megmutatták túlméretezett szárnyakkal és agresszívebb megjelenéssel – de számok arról sincsenek. Konkrétumot csak a karosszéria méretei jelentik: a hossz 4430 mm, a szélesség 1880 mm, a magasság 1520 mm és ehhez 2735 mm-es tengelytávolság tartozik.

Mi B05 néven kapjuk azt az autót, amit Kínában Lafa 5-ként forgalmaznak

Fotó: Leapmotor

Noha ránézésre egymás ikertestvére a kínai Lafa 5 és az európai B05, viszonylag távol állnak egymástól, hiszen amíg előbbit a Leapmotor saját maga készíti, utóbbit Spanyolországban fogják gyártani. Zaragozában, az egykori Opel, aktuálisan Stellantis üzem mellett még folyik annak a CATL akkumulátor-gyár építése, ami majd a Leapmotor B10-es és B05-ös gyártásához készíti a telepeket. Kifejezetten a kínaiak kérték ezt a helyszínt az infrastruktúra (CATL) és a például németországihoz képest alacsonyabb költségszint miatt, a Stellantis számára azért jó ez a megoldás, mert növekedik a gyár kihasználtsága.