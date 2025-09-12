Még aludni is lehet a Volkswagen új villanyautójában – galéria

Évek óta ígérgeti a Volkswagen megfizethető villanyautóit, és ha minden a tervek szerint alakul, jövőre meg is kezdi ezek piacra dobását. Annak érdekében, hogy a vásárlók tisztán lássanak, az új modellek már a megfelelő benzinmotoros autó nevét viselik majd a villanyautó-mivoltukra utaló ID. előtag után, a sort az ID.Polo nyitja, és nem sokkal lemaradva követi ezt majd az ID.Cross. Utóbbi a T-Cross testvére lesz, amelynél új szoftveres funkcióval igyekeznek mérsékelni a vezető figyelemelterelését.

Nem változik sokat a Volkswagen ID.Cross megjelenése, mire a jövő év közepén megismerjük a szériaváltozatot

Fotó: Volkswagen

A Volkswagen ID.Cross szabadidő-autó is teljesen digitális műszerfalat kap 11 colos műszeregységgel és 13 colos központi érintőképernyővel. Új funkcióként vezetik be a fekete műszerfalat, amelynél ha a sofőr kijelzővel lefelé teszi az indukciós töltőbe a telefonját, a központi képernyő kikapcsol, a kormány mögötti pedig csak a sebességértéket mutatja A megoldás lényegében megfelel a Saab által a kilencvenes években még az analóg műszeregységnél bevezetett „Black Panel” megoldására, ahol alapesetben csak a sebességmérő kapott megvilágítást, a többi csak szükség esetén.

Szövetkárpittal burkolt felületek, nyomokban fizikai kapcsolók jellemzik a belsőt

Fotó: Volkswagen

Ággyá lehet alakítani a Volkswagen ID.Cross belsejét

Annak ellenére hogy alapvetően megfizethető villanyautónak készül a 4,16 méter hosszúságú Volkswagen ID.Cross, a tanulmánynál azért olyan igényes megoldásokkal is találkozunk, mint a 21 colos Balboa nevű felni küllőihez passzoló, a Goodyear által kifejezetten ide gyártott 235/40 méretű abroncsok. Megnyugtató belső hangulatot készítettek szövetborítású műszerfallal, még néhány fizikai kapcsolót is elhelyeztek a központi érintőképernyő alatt. Az igazán nagy dobás, hogy nem csak a hátsó támla dönthető le, hanem mindkét első ülésé is, ilyenkor a könyöklővel együtt nagy méretű sík felület alakul ki, ami akár ágynak is használható – a felületek eltérő keménysége miatt nem árt, ha van egy matrac a kéznél.

Nem teljesen sík a padló az ülések lehajtása után

Fotó: Volkswagen

A tágas utastér mögött 450 literes csomagtérnek jutott hely, ezt egészíti ki még az első fedél alatt lévő 25 literes tároló (ami ideális a KRESZ-tartozékok és a töltőkábel szállítására). De vonóhorgot is kapott a tanulmány, ami 75 kg-os terhelhetőségével lehetőséget ad akár több elektromos kerékpár szállítására is az ide helyezett tartón, egyébként 1,2 tonnás fékezett utánfutót lehet húzni. Még ilyenkor se fogy ki az erőből az ID.Cross, hiszen annak első kerekeit 211 lóerős villanymotor hajtja, a megcélzott maximális hatótávolság eléri a 420 km-t. Ennél többet majd akkor tudunk meg az autóról, ha bemutatják a jövő év közepétől gyártásba kerülő szériaváltozatot.