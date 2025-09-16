Szabadidőkupét is készített a Volkswagen kis villanyautójából – azonban van egy bökkenő

Jövőre indul a Volkswagen konszern modelloffenzívája, amely során az MEB Entry műszaki alapon villanymotoros kisautókat dobnak piacra első körben 25 000 eurós indulóáron, második körben lemennek egészen 20 000 eurós indulóárig, közben a Cupra és az Audi is megkapja a kisautó saját változatát. Az orrmotoros villanyautó-alap ennél még többre hivatott, a Volkswagen Platform Business nevű üzletág ezért az Italdesign stúdiótól megrendelte egy dedikált sportmodell terveit.

A Volkswagen Platform Business rendelte meg az EVX terveit, lehet, hogy más márkanéven valósul meg a szabadidő-kupé

A Volkswagen szerint a jövőben is lesz igény a sportos modellekre

Az olaszok tisztában vannak a piaci trendekkel, ezért szabadidő-kupéként készítették el az EVX nevű autót, a 2,6 méteres tengelytávolságú műszaki alapra 4,23 méter hosszú, 1,82 méter széles és 1,49 méter magas háromajtós karosszériát tettek rá. Az Italdesign a virtuális terveket kiegészítette azzal, hogy rögtön az első költségszámításokat is elvégezte, tehát megtették az első lépést a megvalósítás útján. Sajnos ennek ellenére nem valószínű, hogy végig mennek azon, egyelőre a nagy darabszámokat produkáló modellekre koncentrál az MEB Entry műszaki alap kapcsán a gyár.

A Volkswagen EVX virtuális létezésének ténye inkább azoknak a külső partnereknek szól, akik netán ugyanezt a műszaki alapot szeretnék használni saját járműveikhez. Nekik azt demonstrálja az autó, hogy tényleg csak a képzelet szab határt annak, milyen autót lehet megvalósítani az MEB Entry felhasználásával. Amiben természetesen a Volkswagen konszern tagjaként az Italdesign stúdió is szívesen felkarolja az ügyfelet.

