50 év renoméjával akarja eladni megfizethető villanyautóját a Volkswagen

Kifejezetten olcsó városi autók számára készítették el az MEB Entry nevű villanyautó-alapot, amelynek lényege, hogy kihagynak belőle minden fölösleges extrát, és a helykihasználás maximalizálása érdekében csak egy, előre szerelt hajtómotort használnak. A Volkswagen első körben a 25 000 eurós indulóárú kisautónál használja ezt, 2027-től még lejjebb mennek 20 000 eurós indulóárra és miniautó-szegmensbe. De nem csak a villanyautók tudásával akarja meggyőzni a vásárlókat a wolfsburgi cég, hanem a jól csengő, idén fél évszázados jubileumát ünneplő Polo névvel, ugyanis a tanulmányként ID.2-esként megismert villanymotoros kisautót ID.Polo néven fogják árulni.

Normál és GTI változatban is megvásárolható lesz a Volkswagen ID.Polo, a benzines Polo motorkínálata beszűkül

Fotó: Volkswagen AG

Rövid átmenettel váltja a benzines típusokat hasonló nevű elektromos autókkal a Volkswagen

Elhúzódó őrségváltásra kell készülni, amikor 2026-ban piacra dobják a villanymotoros ID.Polo-t, mellette a kínálatban tartják az aktuális benzinmotoros változatot is – szűkített választékkal. Például a sportos autók rajongóinak már nem a 2,0 literes turbómotorral szerelt modellt kínálják, hanem az ID.Polo GTI-t, amely a márka első villanymotoros GTI-je lesz.

ID.Cross néven jön 2026 végén a T-Cross testvére

Fotó: Volkswagen

A müncheni IAA Mobility kiállításon még álcázott prototípusként állítják ki az új kisautókat, amelyek mellett ott áll majd tanulmány-stádiumban az ID.Cross nevű villanymotoros kis kategóriás szabadidő-autó. Utóbbi az aktuális benzines T-Cross-szal készül majd párhuzamosan 2026 végétől.