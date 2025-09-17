Hírlevél

Golf 2 Fire + Ice

A 90-es éveket idézi fel a Volkswagen ID.3 Fire+Ice zenéje

Mozifilm ihlette az eredeti Fire+Ice limitált szériát, annak főcímdalt frissítették fel az ID.3-hoz. A Purple Disco Machine modernizálta a számot a Volkswagen kérésére.
A kilencvenes évek elején meglepően nagy siker volt a Golf Fire+Ice limitált széria, amelyet most az ID.3 Fire+Ice szériával ismételnek. De a Volkswagen azt szeretné, hogy ne csak az 1990 vásárlót repítsék vissza a múltba, ezért a drezdai DJ Tino Pinotek, művésznevén Purple Disco Machine segítségével felelevenítették annak a mozifilmnek a főcímdalát, amely az eredeti limitált szériát inspirálta.

Egy Volkswagen Golf Fire+Ice és egy ID.3 Fire+Ice között áll Tino Pinotek DJ
A Fire+Ice visszatérését az eredeti filmzene felújításával ünnepli a Volkswagen
Fotó: Volkswagen AG

A régi szép időkre emlékezik a Volkswagen az autóval és a zenével

A videóklipben az eredeti Golf 2 Fire+Ice és a modern ID.3 Fire+Ice limitált széria is megjelenik, technikai okokból – most volt a forgatás, nem télen – gördeszkáznak és nem síelnek a szereplők.
 

 

 

