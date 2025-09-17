A 90-es éveket idézi fel a Volkswagen ID.3 Fire+Ice zenéje

A kilencvenes évek elején meglepően nagy siker volt a Golf Fire+Ice limitált széria, amelyet most az ID.3 Fire+Ice szériával ismételnek. De a Volkswagen azt szeretné, hogy ne csak az 1990 vásárlót repítsék vissza a múltba, ezért a drezdai DJ Tino Pinotek, művésznevén Purple Disco Machine segítségével felelevenítették annak a mozifilmnek a főcímdalát, amely az eredeti limitált szériát inspirálta.

A Fire+Ice visszatérését az eredeti filmzene felújításával ünnepli a Volkswagen

Fotó: Volkswagen AG

A régi szép időkre emlékezik a Volkswagen az autóval és a zenével

A videóklipben az eredeti Golf 2 Fire+Ice és a modern ID.3 Fire+Ice limitált széria is megjelenik, technikai okokból – most volt a forgatás, nem télen – gördeszkáznak és nem síelnek a szereplők.

