Így bukik el minden nagymenő: a vásárlók imádták, most azonban mindennek vége

A Volvóval, mint márkával teljesen összeforrt a kombi karosszéria, ami nem véletlen, hiszen a svéd gyártó az 50-es évek óta kínál puttonyos autókat. A 80-as évektől kezdődően a kombik testesítették meg a Volvo fő értékeit, a biztonságot, a megbízhatóságot és a családcentrikusságot. A legendás kocka kombik, például a 850-es sorozat, az egész világot meghódították és modernkori leszármazottjaik, a V70-esek is roppant népszerűek voltak. Sokak számára ezek az autók voltak a tökéletes családi járművek, főleg, hogy terepjáros köntösbe csomagolt Cross Country és XC változatokat is kínáltak a vásárlók elégedettségére.

A V90-es sorozat volt a Volvo utolsó, klasszikus nagy kombija

A nagy kombi Volvo búcsúja

A 2016-ban debütált V90-es már más tészta. A piaci trendek miatt a hagyományos nagyautó körül elfogyott a levegő és leállnak a gyártásával - ez a klasszikus Volvo kombik korszakának végét jelenti, amelyek a gyártó történetének legfontosabb autói közé tartoznak. Bár a márka kínálatában az egy méretosztállyal kisebb, V60-as még elérhető lesz egy darabig, a döntés jól mutatja a kínai tulajdonú cég stratégiáját. Az SUV-k térhódítása világszerte háttérbe szorította a kombikat, más márkák esetében is folyamatosan csökken a részesedésük. A Volvo inkább más területeken és szegmensekben igyekszik megerősíteni hadállásait: nagy hatótávolságú plug-in hibrid és tisztán elektromos szabadidő-autók fejlesztésére koncentrálnak. A következő nagy dobás az EX60-as világpremierje lesz 2026. januárjában. Az újdonság nem más, mint az XC60-as SUV tisztán elektromos változata.